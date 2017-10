Companii de stat, din Constanţa, care au dat milioane de lei pe avocaţi!

2

Cine face analiza?

Daca tot au dat bani pe avocati piriti, acum se pune intrebarea au cistigat macar cit au cheltuit cu avocatii deoarece au avut juristi consulti .Cine este responsabil si va plati sumele aruncate aiurea mai bine zis imbogatindu-i pe avocatii fara numar? Cum a putut o Oil societate cu capital majoritar de stat sa cheltuiasca impresionabila suma de 2,039,449.17 lei?cine are departament juridic? Cine a contractat? din a carui dispozitie? a directorului general si presedinte al CA-ului IMPUS DE MINISTER: Dividendele actionarilor un NIMIC.Actionarii minoritari au avut reprezentatnt? ce a facut pentru actionarii minoritatri=ppm-isti? NIMIC a cautionat pe acel Wagner pe care I.T. Calin de la Cuget Liber il tot proslavea.Asteptam ca DNA-ul sa se sesizeze din oficiu sau I.T.Calin sa faca sesizarea . Nu vi se pare corect d-na Camelia Miu Mitruc. Asa s-au prejudiciat societatile cu capital majoritar de stat, este una din metode. In rest numai de bine. Aceste cheltuieli banuiesc ca ar trebui i IMPUTATE dac se dovedeste ca nu au avut temei legal. Reprezentarea in instanta o purteau face foarte bine juristii societatii.