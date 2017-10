„Comoara“ din curtea Poliţiei Constanţa - GALERIE FOTO

„Comoara“ din curtea Poliției Constanța - GALERIE FOTO

Ciocane, chei franceze sau foarfece „gură de lup” folosite în spargeri, săbii și bâte găsite în mașinile constănțenilor la razii, arme cu care au fost comise infracțiuni - cu toate ajung în posesia polițiștilor, pe perioada în care se fac cercetări și tot în grija lor rămân, până când judecătorii pronunță soluția finală în dosar. Așa că ajung să fie depozitate, câteodată ani buni, în Camera de Corpuri Delicte, aflată în curtea Inspectoratului Județean de Poliție Con-stanța. Tot aici ajung și bunurile găsite în posesia celor suspectați, astfel că, la ora actuală, sub acoperișul Poliției Constanța se găsesc bunuri dintre cele mai diverse.Am vizitat, ieri după-amiază, camera în care se află „comorile” din dosarele penale instrumentate în județul nostru. De fapt, aici se află cele mai multe probe din dosare, căci camere similare se află și în sediile de la Medgidia, Mangalia, Năvodari, Cernavodă și Hârșova. „Dar camerele de corpuri delicte respective sunt de mici dimensiuni, acolo se păstrează doar câteva topoare, cuțite, câteva pachete de țigări, restul se aduce aici”, ne spune comisarul șef Maricel Ciubotariu, șeful Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, în subordinea căruia se află camera de corpuri delicte. Iar în ultimul an numărul bunurilor a fost în creștere, motiv pentru care a fost nevoie să fie extins spațiul de depozitare. Este semn că oamenii legii își fac treaba și tot mai mulți infractori sunt descoperiți, iar bunurile le sunt confiscate.Însă, nu toate bunurile ajung aici. Autoturismele folosite în infracțiuni sau cele descoperite ca având acte false ajung în curtea Brigăzii de Combatere a Crimi-nalității Organizate, situată la marginea orașului. Acolo este amenajat un spațiu de depozitare pentru acestea, iar în prezent sunt peste 160 de mașini confiscate de polițiști. Produsele perisabile - precum legumele, carnea sau peștele - sunt date spre valorificare unor societăți de profil, iar banii sunt depozitați la Trezorerie.Sunt destule bunuri care ajung, însă, în încăperile special amenajate ale Poliției Constanța; concret, în spațiul respectiv se află 471 de arme (pistoale și puști), 671 arme albe, 32.638 de cartușe, 600 litri de alcool, 9.000 bucăți articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, 13.000 bunuri contrafăcute (majoritatea țigări) și peste 1.600 de unelte folosite în infracțiuni.Aici se află și pistolul de 9 mm, cu amortizor, cu care a fost împușcat afaceristul constănțean Liviu Bamburic, într-o scară de bloc din cartierul Tomis Nord. De altfel, polițiștii spun că este una dintre „vedetele” camerei de corpuri delicte și se gândesc chiar să o păstreze chiar și după finalizarea procesului. Aici sunt și două puști cu lunetă, confiscate într-o tentativă de trafic de arme, dar și pistolul cu care, în primăvara lui 2012, Gheorghe Anton Stroe și-a împușcat soția în cap, în vila lor din Techirghiol. Printre ultimele capturi care au ajuns în acest depozit se numără și arsenalul de arme și muniție confiscat de la braconierii italieni veniți, în 2011, să vâneze în județul nostru. Este vorba de nu mai puțin de 37 de puști și peste 23.000 de cartușe.Cele mai vechi bunuri aflate în depozit sunt câteva zeci de articole de îmbrăcăminte, confiscate în 2002, în Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă. Procesul în acest caz s-a încheiat în noiembrie 2013, astfel că polițiștii i-au trimis o adresă proprietarului să vină să le recupereze. Până în prezent, însă, acesta nu s-a prezentat să le ridice.„Noi avem obligația să așteptăm trei luni, de la data la care cel de la care au fost confiscate bunurile a semnat că a luat la cunoștință de faptul că poate veni să le recupereze. Dacă nu le ridică, acestea intră în proprietatea statului și sunt fie valorificate, fie distruse”, a explicat cms. șef Ciubotariu. Numai anul trecut au fost valorificate peste 11.000 de bunuri confiscate și tot atâtea distruse.În trecut, o parte dintre bunurile confiscate erau donate. De trei ani, însă, nu s-a mai donat nimic; comisia care decide ce se întâmplă cu aceste bunuri, din care fac parte reprezentanți ai Poliției, ai Direcției Financiare, ai Vămii etc, a decis ca, într-o primă fază, să se încerce valorificarea pro-duselor care mai pot fi utilizate. Pe de altă parte, firmele care dețin drepturile de autor în cazul articolelor de îmbrăcăminte sau încălțăminte confiscate plătesc ca acestea să fie distruse.„Pot fi donate doar dacă, în prealabil, le sunt îndepărtate, însemnele distinctive ale firmelor respective”, a precizat cms. șef Maricel Ciubotariu.În consecință, la finalizarea anchetei penale sau judecătorești, bunurile sunt fie vândute, fie distruse, iar banii ajung la bugetul de stat. Și, până la urmă, după cum spun polițiștii, și din distrugere (sau valorificarea lor la centrele de deșeuri) se obțin bani, care ajung la bugetul de stat.