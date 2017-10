Comisarul Stoian îşi fila colegii care veniseră la furat?!

Comisarul Stoian își fila colegii care veniseră la furat?!

După audierea, sub identitate protejată, a tuturor jandarmilor care au participat la acțiunea de prindere în flagrant a unui grup de indivizi care, cu complicitatea unor polițiști de la Transporturi, furau uree de pe margi-nea căii ferate, ieri a venit rândul altor oameni ai legii, colegi cu cei inculpați, să răspundă întrebărilor judecătorilor.Printre aceștia s-a aflat și comisarul Marcel Stoian, ofițer în cadrul Biroului Investigații Criminale din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța.El a declarat că, la data de 24 aprilie 2011, își desfășura activitatea la TF Palas. „În jurul orei 16, am fost anunțați de impegatul de mișcare că între stațiile Valu lui Traian și Palas a fost frânat un tren de marfă. Am realizat că era vorba de o sustragere. Ne-am împărțit în două echipe și ne-am deplasat la fața locului. Hoții fugiseră. Am făcut o evaluare succintă a situației și am constatat că hoții deschiseseră trapele a patru vagoane, din care căzuseră cantități substanțiale de uree. Am anunțat șefii de cele petrecute. Prioritatea nr. 1 a fost degajarea căii ferate de îngrășământ pentru ca aceasta să fie redată circulației”, a declarat comisarul Stoian.De comun acord cu șefii săi, s-a stabilit ca zona să fie supravegheată. De aceea a revenit în jurul orelor 19,30 - 20, când a observat la locul respectiv un grup de persoane care încărca ureea și o puneau în mai multe autoturisme. Stoian spune că și-a anunțat superiorii și a stat în stand-by până la intervenția jandarmilor. După aceea a ieșit din „ascunzătoare”, s-a apropiat de zona în care se petrecea infracțiunea și a constatat că, printre persoanele care se presupunea că se află la furat, sunt și patru polițiști.