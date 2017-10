Comisarul şef Dorin Colidiuc va fi retrogradat din funcţie

Comisarul șef Dorin Colidiuc va fi retrogradat din funcție

Comisarul șef Dorin Colidiuc, adjunctul comandantului IPJ Constanța, va fi retrogradat din funcție după ce conducerea Poliției Române a aprobat raportul Comisiei de Disciplină privind sancționarea acestuia. Potrivit purtătorului de cuvânt al IGPR, Raluca Seucan, „comandantul Poliției Române a fost de acord cu trecerea comisarului șef Dorin Colidiuc într-o funcție inferioară, până la cel mult nivelul de bază al funcției deținute”. „Urmează ca în zilele următoare să se stabilească ce funcție va ocupa domnul Colidiuc. Bineînțeles, acesta are dreptul să conteste decizia luată”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al IGPR. Comandantul IPJ Constanța, comisarul șef George Popa, a declarat că nu a primit încă nimic oficial privind această decizie. „Aștept să sosească o hârtie oficială și abia atunci putem comenta și stabili ce vom face. La ora actuală, domnul Colidiuc este adjunctul meu. Pe bază de zvonuri nu pot spune nimic. În plus, există posibilitatea ca domnul comisar șef Dorin Colidiuc să conteste decizia”, ne-a spus șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. De partea cealaltă, Dorin Colidiuc spune că va contesta decizia imediat ce va primi o hotărâre oficială. „Nu am primit nimic oficial, încă, privind retrogradarea mea. Dacă va fi așa, voi uzita de toate căile de atac posibile și legale. Acum nu pot comenta nimic despre ancheta care m-a vizat și despre sancțiuni. După ce se va lămuri totul, vom vorbi”, a precizat comisarul șef. Comisarul șef Dorin Colidiuc, adjunctul comandantului IPJ, a fost cercetat disciplinar în urma unor reclamații privind activitatea profesională. Una dintre reclamațiile care l-au vizat pe Colidiuc a fost făcută chiar de fostul șef al IPJ Constanța, comisarul șef Aurelian Zaheu, care i-a întocmit raport deoarece a fost nemulțumit după ce adjunctul său i-a ignorat un ordin de serviciu. În urma evaluării activității de către inspectorii de la centru, Consiliul de Disciplină al IGPR a decis retrogradarea într-o funcție, până la cel mult nivelul de bază al funcției deținute. Comandantul Poliției Române a aprobat, ieri, măsura disciplinară luată de Consiliu, hotărârea urmând să fie comunicată în scurt timp către IPJ Constanța.