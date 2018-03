Comisar şef de la Crimă Organizată, hoţ în timpul liber. E acuzat că a furat o brăţară din aeroport

Comisar șef de la Crimă Organizată, hoț în timpul liber. E acuzat că a furat o brățară din aeroport

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Conform surselor citate, bărbatul de 51 de ani, care are gradul de comisar-șef la BCCO Timișoara, se afla joi în Aeroportul Otopeni și dorea să ia un avion către Timișoara, pentru a merge acasă. În fața sa, la filtrul de securitate din aeroport, se afla o femeie care ulterior a sesizat polițiștii din aeroport că și-ar fi uitat o brățară în coșul în care erau depozitate obiectele călătorilor pentru a fi verificate. Polițistul de la BCCO Timișoara ar fi luat respectiva brățară și ar fi plecat cu ea, fiind interceptat de polițiștii din aeroport în autobuzul care îl ducea către avion. În acest caz, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. La acest moment, sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au mai afirmat sursele citate, scrie realitatea.net