Comercianţii de artificii au intrat în vizorul autorităţilor

Comercianții de artificii au intrat în vizorul autorităților

Poliția Română continuă și în acest an operațiunea națională „Foc de Artificii”, pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice.În perioada 21 noiembrie 2017 - 5 ianuarie 2018, din dispoziția șefului Poliției Române, chestor principal de poliție Bogdan Despescu, polițiștii vor efectua acțiuni și controale, atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale.Poliția Română reamintește că este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția mediului.Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.