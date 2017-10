Comentariile zilei la editorialul Poliţia şi şpaga

Comentariile zilei la editorialul Poliția și șpaga

Ştire online publicată Joi, 15 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

1. „Mă bucur că ați deschis ochii și ați văzut adevărul. Doar să fii un prost și să nu-ți dai seama ce lucrătură a primit secretara asta, cu tot cu tatăl ei. Aici sunt interesele lor personale și sigur fata asta știe prea multe despre ei, altfel n-o decapita! Eu cred că știa și tatăl ei tot, de este și el băgat acum în aceeași oală, și nu avea cum s-o bage rău în rahat decât cu «furt din poliție». Nu știu ce-o să se mai întâmple, dar cred că tot ăia mici sunt vinovați de tot ce se întâmplă la ei acolo și ei scapă basma curată. Eu cred că n-o să auzim niciodată despre demite-rea capilor din funcțiile lor înalte, pentru că pe ei nu-i anchetează nimeni. Poate să cumpere toată Constanța cu toți banii care i-au primit din 87 (21 de ani?) vă dați seama? Vă mai întrebați de unde poate să-și facă vile? Domnilor, suntem prea mici pentru un furt al secolului-furt pe față la sălile de examinare, la permise ridicate de vreun agent neștiutor, de punctele pierdute în trafic, la buletine fără să te prezinți și mai câte altele... dar BUCUREȘTIUL stă cu spatele la tot ce se întămplă.“ (de la cititor / 14-11-2007 12:22:20) 2. „Poliția Rutieră constănțeană este coruptă până în măduva oaselor! De ce credeți că în Constanța se petrec atâtea accidente? Constanța are infrastructură rutieră bună și totuși șoselele gem de accidente. De ce șoferii români sunt cei mai neîndemânatici conducători din Europa? Răspunsul este simplu. Permisele de conducere s-au dat pe șpăgi și au intrat în posesia lor persoane lipsite de abilități în conducere. Priviți câte intrări pe roșu se produc la fiecare intersecție în Constanța, priviți câți circulă pe contrasens, Poliția Rutieră poartă toata vina. Nivelul de corupție în Poliția Rutieră română este asemănător cu cel din țările latino-americane ale lumii a treia, acei polițiști marionete pe care îi vedem în filmele americane!“ (de la Van / 14-11-2007 08:44:05) 3. „Suntem doi prieteni din Cumpăna și în luna octombrie pe la mijloc am avut probleme cu Poliția. Luasem puncte, am dat șpagă la greu și nu s-au mai băgat în calculator. De-asta au vile omule, că au de unde să producă din șpăgile noastre, plus salarii îți dai seama!“ (de la grigore /14-11-2007 13:23:20)