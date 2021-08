Comandorul Bogdan Curcă, la manșa elicopterului Puma Naval, deasupra Golfului Aden

Este unul dintre puținii piloți navali din cadrul Forțelor Navale, unul dintre „norocoșii” care în prezent îmbină cele două pasiuni: marinăria și aviația. Comandorul Bogdan Curcă, comandantul Grupului 256 Elicoptere, este unul dintre militarii cu care Forțele Navale se mândresc și l-au prezentat în cadrul proiectului „Oamenii din spatele uniformei de marină”.Încă din copilărie, comandorul Bogdan Curcă a fost pasionat de armată și în special de marină și aviație. Primii pași spre o carieră militară i-a făcut în 1994, când a fost admis la Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.„Au fost patru ani frumoși, la sfârșitul cărora a trebuit să aleg între Marină și Aviație, una dintre pasiunile mele din copilărie. Am rămas pe Marină, iar în 2003 am absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și am avut marea șansă, ca în 2005, odată cu intrarea în dotarea fregatelor T22 și achiziția elicopterelor Puma Naval să apară acest program de pilot elicopter îmbarcat. În momentul acela, trecând prin toate furcile caudine am fost admis și am reușit să îmbin cele două plăceri, meseria de marinar cu pasiunea de aviator. După ce am terminat cursul de formare început în 2005, în 2007 am devenit pilot de elicopter îmbarcat. Au urmat ani grei de pregătire, cu multă muncă și dăruire, iar în 2010 am devenit primul pilot comandant pe acest elicopter, apoi celelalte calificări pe care le-am obținut, în acest moment fiind pilot instructor în toate condițiile, cu experiență de peste 1.500 de ore de zbor cu elicopterul Puma Naval”, a mărturisit comandorul Bogdan Curcă.Cea mai mare provocare: zborurile deasupra Oceanului Indian și Golful Aden, în luptă cu pirațiiDeși toate misiunile au un anume grad de risc, comandorul spune că printre cele mai dificile însărcinări a fost cea din 2012, când Forțele Navale a participat la exercițiul Atalanta. „Misiuni complexe și dificile sunt majoritatea, orice zbor are un grad de dificultate și de risc, dar o misiune pe care pot să o menționez este din 2012, misiune de lungă durată, de trei luni în regim îmbarcat la bordul fregatei Regele Ferdinand, în exercițiul Atalanta. O misiune de noutate pentru Forțele Navale și implicit pentru serviciul de luptă al aviației îmbarcat în acea misiune. A trebuit să căutăm, să supraveghem și să interzicem ce însemna acțiuni ilicite ale piraților în Oceanul Indian și Golful Aden”, a mai afirmat marinarul.Operaţia EU NAVFOR ATALANTA a fost prima misiune internaţională la care fregata „Regele Ferdinand” a participat cu elicopter ambarcat, dar și primul zbor al elicopterului Puma Naval deasupra unei alte mări decât Marea Neagră şi anume, deasupra Mării Mediterane. La manşă s-au aflat comandorul (av.) Tudorel Duţă şi, pe atunci, căpitanul (m) Bogdan Curcă, iar ca mecanic de bord, Mmp Corneliu Sandu. A fost primul zbor pe care piloţii l-au executat de la plecarea din portul Constanţa, lipsa reperelor, lipsa platformelor cu care erau obişnuiţi în Marea Neagră şi culoarea prea albastră a mării, fiind elementele pe care ei le-au identificat ca fiind diferite faţă de zborurile executate deasupra Mării Negre.Bogdan Curcă afirma la acel moment: „Singura diferenţă faţă de zborurile din perioada de pregătire este că marea e mai albastră, nu vedem platformele din Marea Neagră. Provocările sunt cele legate de executarea unui zbor aproape de procedurile standard pe care noi le-am exersat şile-am întocmit înainte de misiune şi a fi cât mai aproape de realitatea ameninţărilor care sunt în zona de acţiune a operaţiei EU NAVFOR ATALANTA”.Comandantul Grupului 256 Elicoptere îi sfătuiește pe tinerii care vor să devină marinari să nu renunțe la visele lor. „Știu că Armata, Forțele Navale au nevoie de tineret, ca această armă să continue în tradiția ei nobilă, prin urmare, dacă își iubesc țara, au un stil de viață ordonat și vor să facă lucruri pe care nu toată lumea le poate face, să vină în cadrul instituțiilor de selecție, nu vor regreta să urmeze această meserie. Vor ajunge la un nivel performant de pregătire și se vor simți mândri că își apără țara”, a afirmat comandorul Curcă.