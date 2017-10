Comando de Tulcea, având în componenţă şi o minoră, arestat pentru jaf armat

Comando de Tulcea, având în componență și o minoră, arestat pentru jaf armat

În urma operațiunii „Portbagajul” care a avut loc în acest week-end la Constanța au fost identificați și reținuți trei tineri suspecți de săvârșirea unei tâlhării comise prin încătușarea victimei, care, sub amenințarea cu un pistol și un cuțit, a fost deposedată de un autoturism și abandonată pe un câmp din județul Dâmbovița. Polițiștii Secției 2 sub îndru-marea procurorului de caz și cu sprijinul polițiștilor BCCOA Constanța, au identificat trei tineri suspecți de comiterea tâlhăriei din data de 1 septembrie a.c., asupra lui Lucian Purice, de 39 de ani, din Năvodari, care, fiind imobilizat și amenințat cu un pistol și un cuțit, a fost deposedat de un autoturism, carduri bancare și telefonul mobil și abandonat pe un câmp în apropierea localității Titu, județul Dâmbovița. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile celor trei suspecți, Stelian-Sorin Cărțună, de 21 de ani, Constantin Popa, de 21 de ani, ambii din sat Camena, comuna Baia, județul Tulcea, și Adriana M.-M., de 17 ani, din Babadag, județul Tulcea, au fost identificate actele victimei, autoturismul, un pistol cu gaze și cătușele folosite la comiterea faptei. Prejudiciul în valoare de 34.000 lei a fost recuperat în proporție de 90%. La data de 2 septembrie 2009, ora 15, polițiștii Secției 2 au fost sesizați verbal de către Lucian Purice, de 39 de ani, din Năvodari, despre faptul că în aceeași zi, în jurul orei 0,30, persoane necunoscute l-au amenințat și i-au sustras autoturismul, marca BMW, de culoare verde. În urma cercetărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că, în ziua de 31.08.2009, victima a mers la Oborul săptămânal din Constanța pentru a vinde autotu-rismul său. Cu această ocazie a fost contactat de o tânără care era însoțită de un bărbat, ei arătându-se interesați de cumpărarea autoturismului respectiv, sens în care, după ce au probat autoturismul, au convenit cu victima să se întâlnească a doua zi pentru a testa autoturismul la un service auto. În ziua de 1.09.2009, în jurul orelor 11 - 12, după ce a fost contactat telefonic de persoanele respective, Lucian Purice s-a întâlnit cu primele două persoane care erau însoțite de un alt tânăr. Pentru motivul că doresc să testeze autoturismul în trafic, cei trei au solicitat reclamantului să se deplaseze pe DN 2A, către localitatea Nazarcea. În momentul în care au ajuns la intersecția DN 2A cu drumul către Nazarcea, unul dintre cei trei indivizi a urcat la volanul autoturismului și a continuat deplasarea către Nazarcea cu Purice pe scaunul din dreapta față. După ce au parcurs o anumită distanță, autoturismul a fost oprit, iar persoanele care se aflau pe bancheta din spate l-au amenințat pe reclamant cu un cuțit și un pistol, iar ulterior l-au încătușat. După ce s-au deplasat pe un teren viran din zonă, sub amenințare, l-au introdus pe Purice în portbagajul autoturismului, după care autoturismul a rulat o lungă perioadă de timp, aproximativ până în jurul orei 0,30, când proprietarul mașinii a fost abandonat pe un câmp din apropierea localității Titu, județul Dâmbovița, iar autorii au plecat cu autoturismul într-o direcție necunoscută. La momentul sustragerii, în autoturism se aflau toate documentele originale ale autoturismului, iar împreună cu acestea, victimei i-a fost sustras un telefon mobil și mai multe carduri bancare. În urma probatoriului administrat în cauză, cei trei suspecți au fost reținuți pe bază de ordonanță, ei fiind prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și lipsire de libertate. Minora a fost arestată de judecători pentru o perioadă de 19 zile, iar ceilalți doi suspecți pentru o perioadă de 29 de zile.