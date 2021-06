Comandant de navă decorat cu Ordinul „Virtutea Maritimă”, pentru salvarea a patru vieți, de pe un velier, în Golful Mexic

Moment solemn, în dimineața zilei de vineri, 11 iunie, pe faleza municipiului Constanța, la Monumentul Crucea Marinarilor. În prezența reprezentanților Universității Maritime Constanța, Inspectoratului de Jandarmi, Grupării Mobile de Jandarmi și Inspectoratului de Poliție Județeană Constanța, prefectul Sliviu Coșa l-a decorat cu Ordinul „Virtutea Maritimă”, în grad de Cavaler, pe comandantul de navă Bogdan Rusu. Distincția a fost oferită de Administrația Prezidențială, fiind înmânată de prefectul județului Constanța.Tânărul comandant de navă a fost decorat pentru modul în care a acționat în septembrie 2020, când, fără să stea prea mult pe gânduri, a intervenit cu echipajul său și a salvat patru persoane, aflate în pericol de înec, în Golful Mexic, în timpul furtunii tropicale Sally.„Când am citit încă din septembrie anul trecut despre fapta dumneavoastră și modul cum ați intervenit, aveam impresia că lecturez scenariul unui film. Dar erau fapte adevărate. Iar profesionalismul, dedicarea și omenirea dumneavoastră, de a interveni în salvarea acelor suflete, în condițiile în care Garda de Coastă americană renunțase la operațiune, din cauza condițiilor meteo cauzate de furtună, fac din dumneavoastră un exemplu. Mai impresionant este că dumneavoastră nu ați considerat acest fapt deosebit, ci doar o expresie a vieții de marimari. Meritați să fie o inspirație, un exemplu pentru noi toți și pentru colegii de breaslă. Am marea onoare să vă decernez Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, în numele președintelui Klaus Iohannis”, a declarat prefectul Sliviu Coșa.Comandantul de navă Bogdan Rusu are o experiență de aproximativ 20 de ani în navigație, este absolvent al Universității Maritime Constanța, promoția 2006 și masterand al aceleiași universități, promoția 2008. Consideră că spiritul de echipă, acceptarea provocărilor și disciplina sunt abilități care l-au ghidat de-a lungul carierei. Orientat spre a evolua pe plan profesional și personal, a fost premiat și în 2005.„Doresc să mulțumesc tuturor, în special echipajului alături de care am salvat oamenii. Marinarii și familiile lor știu cât de grea este viața pe mare. Sunt onorat pentru distincția oferită”, a afirmat comandantul Bogdan Rusu.Acesta a fost propus pentru premiul „Exceptional Bravery at Sea”, după fapta sa eroică. Bogdan Rusu a ținut să sublinieze că, alături de el, mai trebuie premiați și apreciați și alți doi comandanți români, Constantin Dinu și Florin Negrău, de asemenea eroi după ce au avut acțiuni de salvare pe apă. „Anul acesta, sunt trei comandanți români propuși la „Exceptional Bravery at Sea”, acordat de IMO, ceea ce este o mândrie pentru țară și un fapt istoric”, a mai subliniat comandantul Bogdan Rusu.Pe 13 septembrie 2020, portcontainerul Cosco Malaiesia, sub comanda lui a salvat patru marinari aflați pe velierul Yes Dear, aflat în derivă, grav avariat, în mijlocul furtunii. Centrul de comandă al US Coast Guard a cerut sprijinul navei, iar marinarii au pornit imediat în ajutorul velierului. Vizibilitatea era foarte redusă, velierul lua apă, iar marinarii erau extenuați și cu starea de sănătate afectată.