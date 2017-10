Colonelul Niculae a „tăiat“ de pe lista „favorizaţilor“ pila lui Rusmănică

Pentru că tabelul privind „protejații” era prea „umflat” și depășea chiar numărul de locuri scoase la concurs de ISU Dobrogea

Colonelul Niculae a „tăiat“ de pe lista „favorizaților“ pila lui Rusmănică

Fostul șef al ISU Dobrogea, generalul (r) Petre Trandafir, arată într-o declarație dată procurorilor anticorupție de la Direcția Militară și transcrisă în rechizitoriul dosarului, că fostul șef al flotei române, contraamiralul Mircea Rusmănică i-ar fi reproșat faptul că nu a intervenit corespunzător pentru un marinar venit din partea fostului șef al Marinei, fapt ce ar fi dus la o ceartă între mama marinarului în cauză și soții Rusmănică. În declarația dată de Petre Trandafir la DNA și invocată de magistrații militari se arată: „cu Rusmănică Mircea am avut o discuție ulterioară, în care mi-a reproșat faptul că nu-l ajutasem pe candidatul susținut de el și chiar din acest motiv mama candidatului se certase cu el și cu soția lui!”. Procurorii precizează că s-a ajuns la această situație pentru că, anterior susținerii examenului, maiorul Gabriel Alexandrescu și colonelul Gabriel Andrei Niculae, cei care „gestionau” lista de candidați ce urmau a fi „favorizați”, cu de la sine putere l-au „tăiat” de pe această listă cu persoane „favorizate” pe candidatul Marcel Jeanu, care era vecinul de aparta-ment al lui Mircea Rusmănică. Anchetatorii mai arată în docu-mentul citat că Marcel Jeanu nu a mai fost trecut pe lista cu „favorizați” pentru că „lista respectivă era prea «umflată» și depășea chiar numărul de locuri scoase la concurs”. Pentru că a fost eliminat de pe această listă, Jeanu a fost declarat respins la una din probele concursului, situație în care Petre Trandafir le-a reproșat celor doi subalterni ai săi că „i-au stricat relația” cu șeful Garnizoanei. Procurorii anticorupție militari mai invocă drept probă declarația din 8 iulie a candidatului Marcel Jeanu, care confirmă că este vecin de apartament cu contraamiralul (r) Mircea Rusmănică „și care vrea să sugereze că este posibil ca mama sa să fi vorbit cu învinuitul, sau cu soția lui, și că în urma acestei discuții Rusmănică să fi luat decizia să încerce să-l susțină”. Despre discuțiile purtate de Trandafir cu Rusmănică legate de „susținerea” unor candidați predestinați, procurorii anticorupție prezintă în rechizitoriul întocmit că ele s-au purtat cu ocazia unei mese festive organizate înaintea concursului și la care au participat atât cadre din ISU Dobrogea, cât și alte cadre militare și persoane civile ce activau în alte unități militare și instituții locale. La această festivitate au partici-pat atât Trandafir, cât și Rusmănică, ce îndeplinea atunci funcția de Comandant al Flotei - UM 02039 Constanța -, precum și cea de Comandant al Garnizoanei Constanța. Procurorii precizează că Rusmănică, în calitate de prim invitat de onoare, a avut rezervat la această masă chiar locul de lângă inspectorul șef de atunci, actualul general - maior (r) Petre Trandafir. Discuțiile purtate de Rusmănică cu Trandafir de la acea vreme au fost auzite de mai mulți coinculpați din dosar, care le-au relatat ulterior procurorilor pe parcursul anchetei. Astfel, unul dintre coloneii trimiși în judecată alături de Trandafir și Rusmănică le-a relatat procurorilor: „Înainte cu câteva zile de susținerea probelor concursului din vara anului 2007, pentru ocuparea unor posturi de subofițeri, participam de regulă la o serie de discuții ale inspectorului șef, întâlniri pe care acesta le avea și cu persoane ce îndeplineau anumite funcții, din afara unității. Îmi amintesc că am participat astfel, cel puțin la o discuție purtată la sediul Grupului II de Intervenție Port, unde era comandant Viorel Costache, acesta fiind și organizatorul întâlnirii, discuții la care mai știu că au participat Gabriel Alexandrescu, colonelul Neculai Coman, Viorel Costache și inspectorul șef Petre Trandafir (...) Cert este că, cu prilejul acestei întâlniri, am constatat cum între amiralul Mircea Rusmănică, pe de o parte, și Petre Trandafir, pe de altă parte, au existat discuții în baza cărora amiralul îl ruga pe Trandafir Petre să «îl ajute», în sensul ca Trandafir și cu membrii comisiei de examinare să «îi ajute», pe o serie de subordonați ai amiralului, pentru a fi declarați admiși la examenul ce urma să se susțină. Îmi aduc aminte că amiralul Rusmănică chiar îi lăuda pe cei în cauză, și știu că erau 6 - 8 sergenți angajați, despre care spunea că sunt de la Centrul de Scafandri, că sunt oameni cu experiență deosebită și care au participat și la misiuni externe, și spunea că îi pare rău că îi pierde din unitatea lui și că se vor duce la Pompieri, dar ar fi păcat de ei să nu fie admiși la ISU Constanța, în sensul că din sergenți angajați deveneau subofițeri și puteau să-și continue activitatea în cadrul unei unității militare până la pensionare. La această discuție era prezent și col. Neculai Coman, care era președintele comisiei de examinare”, se arată în declarația colonelului. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au luat în discuție, miercuri, verificarea legalității arestului fostului șef al ISU Dobrogea, generalul (r) Petre Trandafir, singurul aflat în arest preventiv în acest dosar. Primul termen în procesul de fond începe în 30 septembrie la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție.