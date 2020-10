Colonelul Constantin Dima, șeful Grupării de Jandarmi: „A fost o muncă colosală pe frontul pandemic!”

- În perioada aceasta de pandemie a fost o muncă colosală, pentru toată lumea. Conducerea ministerului ne-a cerut să fim tot timpul la serviciu, lucru pe care l-am făcut cu toții. Am înțeles cu toții că trecem printr-o perioadă grea, că trebuie să ne organizăm foarte bine și că facem parte din rândul celor care lucrează în prima linie, că ne putem molipsi și noi oricând de acest flagel. Bineînțeles, că nu ne-a ocolit nici pe noi, era normal să fie bolnavi și în rândul acestor structuri. În perioadele critice am fost la datorie, în localități carantinate – GMJ „Tomis” sprijină cu efective sau preia misiunile în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea, au fost patrulările pe stradă și au fost activitățile obișnuite, precum mandatele. Numărul de efective este același, dar de la o zi la alta era nevoie de mai multe echipaje. Dacă împărțim efectivul fără să fie necesare orele suplimentare, rămânem cu o mână de oameni. Prin urmare, le mulțumesc colegilor mei că au înțeles situația și că au venit, indiferent că au fost solicitați și dimineața și seara, și zile la rând. Vreau să spun, de asemenea, că oamenii și-au primit drepturile pentru munca depusă. Orele suplimentare care nu au putut fi recuperate – efectiv, nu au putut fi recuperate în următoarele 60 de zile, cum prevede legea! – au fost plătite, ne-am încadrat în prevederile legale.-În vară am intrat pe nesimțite. Cu patrule mixte cu Poliția, prin Mamaia, Vama Veche și Costinești, iar de la 1 iulie cu un plan bine pus la punct cu Poliția. Este clar că a fost o muncă colosală, întrucât pe lângă patrulele mixte, pe lângă intervenția pe care o asigură GMJ în Mamaia – unde am făcut eforturi să asigurăm două echipe de intervenție a câte opt oameni – au fost misiunile de verificare a persoanelor carantinate, izolate, a respectării măsurilor impuse de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, au fost mandatele, evenimentele culturale – deși mai puține, au fost totuși. De asemenea, am fost solicitați pe plajele sălbatice de la Vadu, Corbu și Midia, pentru a acorda sprijin celor de la Biosfera Delta Dunării, având în vedere amploarea pe care a avut-o turismul pe aceste plaje. În sfârșiturile de săptămână am beneficiat de sprijinul colegilor de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.- În ultima perioadă ne-am dotat cu tehnică și echipamente. Am casat vehicule care ar fi trebuit să fie casate de zeci de ani și ne-am dotat cu alte mijloace auto. Este vorba despre șapte autospeciale, respectiv un autobuz nou. De asemenea, am înlocuit și camioanele. Nu ne plângem de dotări, nici de efective, suntem la 97% încadrare. Doar că suntem deficitari la birouri. Nu este suficient operativul, este nevoie de oameni și la birouri, deși mulți fug de această muncă. Mulți au ieșit la pensie, nu reușim să acoperim posturile. Cei care au venit în locul celor ieșiți la pensie sunt puțini și tineri, este nevoie de timp să se perfecționeze. Bineînțeles, dacă nu cumva vor dori să plece după șase luni sau un an, așa cum se mai întâmplă. De asemenea, suntem deficitari la funcțiile de ofițeri de comandă. Academia de Poliție nu reușește să acopere necesarul de sublocotenenți, conform nevoilor din țară. Sunt 50 de oameni în promoție, iar noi, în ultimii doi ani, am primit trei sublocotenenți.Totodată, avem în vedere accesarea de fonduri europene, pentru reabilitarea termică a clădirilor administrative ale GMJ „Tomis”.