Şcolile şi bisericile, verificate de pompierii constănţeni

1

Simulare de doi lei

A venit I.S.U, si la Scoala 12, dar n-a vazut ca scara de incendiu e blocata cu bancute,,, In schimb, cum au intrat in scoala s-a presupus ca vor face simulare de incendiu. Directoarea a anuntat discret pe toata lumea sa fie pe pozitii, "ca sa iesim bine". Numai ca, din exces de zel, un elev s-a jucat la sonerie si toata lumea a iesit in curte, desi cei de la I.S.U. nici nu apucasera sa dea semnalul. Am intrat inapoi, am mai iesit o data la semnal. Toata lumea se distra, o profa isi facea selfy pe scari, alta nici nu s-a mai deranjat sa intrerupa ora... Daca nu s-ar face atata lume ca face, poate ar sta lucrurile mai bine... A! Elevul care a dat alarma falsa a fost batut de proful de muzica pentru ca a stricat imaginea scolii!!!