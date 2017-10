Şcolile de şoferi nu vor să angajeze profesori de legislaţie şi instructori auto cu normă întreagă

Școlile de șoferi nu vor să angajeze profesori de legislație și instructori auto cu normă întreagă

Cadrul legislativ în care funcționau școlile auto a fost modificat recent, printr-un ordin al Ministerului Transporturilor, creând confuzie și pe alocuri panică, mai ales în rândul instructorilor. Pentru a lămuri care sunt noile exigențe și norme în domeniu, reprezentanții tuturor școlilor auto din județul Constanța au fost chemați la o întâlnire cu cei din conducerea Autorității Rutiere Române (ARR) și cu polițiștii de la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor. Elevi slab pregătiți, instructori dezinteresați Procentul de promovabilitate la examenul pentru obținerea permisului auto a scăzut semnificativ în ultimii ani în Constanța, ajungând în prezent la 24%. Foarte puțin, spun reprezentanții Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor, arătând cu degetul, drept vinovați, spre instructorii auto și profesorii de legislație. Adrian Bârsu, șeful Biroului Examinări, a precizat că elevii care se prezintă la examen sunt foarte slab pregătiți, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Din 37.058 de candidați care au susținut examenul în primele 10 luni ale anului, doar 8.956 au obținut permisul auto, ceea ce reprezintă un procent de 24%. „Este un procent foarte scăzut și din cauză că instructorii auto și profesorii de legislație nu își dau interesul. Avem destule reclamații de la candidați care acuză faptul că nu au făcut toate orele de conducere prevăzute în programă. Am făcut și noi, mai departe, sesizări la ARR pe această temă. De asemenea, cerem școlilor de șoferi o mai bună pregătire a candidaților pentru profesioniști. Tot mai multe accidente grave sunt produse de această categorie de șoferi. Este nevoie de o mai mare responsabilitate din partea școlilor de șoferi“, a declarat Adrian Bârsu. Șeful Biroului Examinări le-a mai reproșat reprezentanților școlilor de șoferi că prezintă dezinteres în legătură cu pregătirea teoretică a elevilor. De mai bine de o lună, pe site-ul instituției au fost publicate întrebările pentru proba teoretică, însă nicio școală de șoferi, niciun instructor nu s-a sesizat că unele subiecte erau greșite sau prost formulate. „Ce presupune asta? Că nu vă interesează proba teoretică. Puteați să ne sesizați că există întrebări greșite, prost formulate sau puteați să faceți tot felul de sugestii. Însă nu am primit nicio reacție, ceea ce denotă dezinteresul școlilor de șoferi pentru proba teoretică”, a mai adăugat Bârsu. Noi norme pentru autorizarea școlilor de șoferi Șeful Agenției Autorității Rutiere Române Constanța, Gabriel Iordache, le-a prezentat școlilor de șoferi principalele modificări legislative din domeniu, care îi va afecta direct începând cu data de 1 ianuarie 2010. „S-au schimbat normele și aveți timp până la 31 decembrie 2009 să vă conformați. După această zi, vom începe controalele și cine nu este în regulă riscă amenzi și anularea autorizației de funcționare”, a declarat Iordache. Principala noutate, care i-a nemulțumit însă deopotrivă pe toți reprezentanții școlilor de șoferi, ține de modificări în organigrama societăților de profil. Astfel, de anul viitor, școlile de șoferi vor fi obligate să angajeze cu normă întreagă (8 ore) și cu carte de muncă un profesor de legislație și doi instructori auto. Școlile de șoferi susțin însă că nu au suficienți clienți pentru a le da de muncă celor doi instructori și profesorului de legislație. „O să plătim profesori de legislație 8 ore pe zi, deși noi nu avem nevoie decât de 22 de ore de legislație pe lună. O să îi plătim să stea acasă sau o să ne uităm unii la alții pentru că nu vom avea activitate. În decembrie, școlile de șoferi nu au clienți. Noi ce facem cu profesorii? Dacă îi dăm afară, vine ARR în control, constată că nu avem instructor de legislație angajat cu normă întreagă și ne ridică autorizația”, a declarat patronul unei școli de șoferi. Un altul a precizat: „Este OK să existe profesori și instructori angajați, dar nu cu normă întreagă. Altfel, o să avem instructori, dar nu o să avem elevi”. Patronii să se ducă la cinema De asemenea, activitatea școlii de șoferi nu va mai putea fi coordonată decât de o persoană care este fie instructor auto, fie profesor de legislație. „Patronii se pot duce la cinema, pot număra banii, dar de activitatea școlii de șoferi se va ocupa numai o persoană care este instructor auto sau profesor de legislație”, spune șeful ARR. Toate propunerile și observațiile reprezentanților școlilor de șoferi au fost consemnate de conducerea Autorității Rutiere, care le va trimite la București spre analiză și, de ce nu, spre modificarea cadrului legislativ din domeniu. Prezent la întâlnire, subprefectul Mircea Iustian a avut și el un amendament în legătură cu activitatea școlilor de șoferi. El le-a cerut instructorilor să predea cursanților norme de conduită și codul bunelor maniere, apreciind că majoritatea șoferilor se comportă precum niște birjari.