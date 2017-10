Şcolile de şoferi îi acuză pe instructorii independenţi de piraterie şi concurenţă neloială

Școlile de șoferi îi acuză pe instructorii independenți de piraterie și concurență neloială

Reprezentanții școlilor de șoferi din județul Constanța spun că instructorii autorizați îi duc la sapă de lemn deoarece practică prețuri cu mult sub nivelul pieței. Asta deoarece ei nu plătesc taxe și impozite la stat, muncind la negru. Reprezentanții școlilor de șoferi din județ s-au întâlnit, zilele trecute, cu șefii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor Constanța pentru a discuta noile norme emise de MAI în domeniul lor de activitate. Cele mai importante prevederi se referă la examinarea pentru obținerea permisului de conducere, dar și la condițiile în care școlile de șoferi trebuie să-și instruiască elevii. Acuzații grave la adresa independenților Discuția a dat naștere unui adevărat val de polemici, cei mai supărați fiind patronii școlilor auto. Oamenii sunt revoltați împotriva instructorilor auto autorizați (independenți), pe care îi acuză că își desfășoară activitatea la negru și le fură clienții. Reprezentanții școlilor de șoferi susțin că ei plătesc taxe și impozite la stat și de aceea trebuie să practice tarife mai mari, în timp ce instructorii independenți își permit să ceară sume mult mai mici deoarece ei nu dau socoteală nimănui și nu plătesc nimic la stat. În aceste condiții, majoritatea elevilor preferă să se îndrepte spre instructorii cu mașini particulare decât să plătească câteva sute de lei în plus la o școală de șoferi. „Instructorii independenți ne fac cel mai mare rău. Merg cu prețuri foarte mici, de șase – șapte milioane de lei, în timp ce niciunul dintre noi (n.r. – școlile de șoferi) nu își permite să școlarizeze sub zece milioane. Trebuie să plătim taxe, impozite, chirii, leasing la ma-șini, să dăm salarii unui profesor de legislație și instructorilor auto, adăugăm carburantul și la ce preț ajungem? Trebuie să avem cel puțin 10 elevi pe lună numai pentru a amortiza toate cheltuielile. Iar noi de la începutul anului nu am avut decât doi, trei clienți”, a declarat Niculae Dicu, directorul școlii de șoferi DIA Auto. Alte voci din sală au reclamat conducerii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere că există instructori auto independenți care și-au dat jos de pe mașini casetele cu școală și fac ore de conducere cu elevi chiar sub ochii autorităților. „Pentru a nu fi opriți de ARR, și-au dat casetele cu «Școala» jos de pe mașini și dau ore de conducere în aceste condiții. I-am văzut de nenumărate ori”, a povestit reprezentantul unei școli auto din sală. „Nu mă feresc să spun că, în proporție de 100%, toți instructorii auto independenți sunt pirați. Altfel nu și-ar permite să ia șase milioane de lei, în condițiile în care numai benzina costă cinci milioane. Dacă te duci la independenți observi că toți au mașini noi, numai Volkswa-gen și BMW. Din ce bani și-au luat?”, a completat Niculae Dicu. Cei din sală au recunoscut însă că instructorii independenți își desfășoară activitatea cu complicitatea câtorva școli de șoferi, care le preiau dosarele cu elevi, îi pregătesc la teorie, după care îi programează la examen. Altfel, independenții nu și-ar putea înscrie elevii la examen. Pentru a elimina această practică, toate școlile de șoferi din județul Constanța și-au dat întâlnire pe 25 februarie, unde vor aborda subiectul. Plângeri la adresa școlilor de șoferi Comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor Constanța, le-a cerut școlilor de șoferi să-și dea un interes mult mai mare în pregătirea elevilor, mai ales acum când piața duce lipsă de clienți. El a precizat că s-au primit mai multe plângeri la nivelul serviciului din partea unor clienți, care i-au reclamat pe instructori că nu își dau niciun interes. „Vă eliminați singuri dacă permiteți să se întâmple astfel de lucruri. Controlați-vă mult mai atent instructorii pentru că există plângeri la adresa lor. Și nu este exclus ca oamenii să reclame la ARR, OPC și la alte instituții, care cu siguranță vor sări în capul dumneavoastră cu tot felul de controale. Și la câte cheltuieli și clienți aveți, nu cred că vă convine să mai continuați după ce mai luați și câteva amenzi”, a precizat comisarul șef Romeo Tecău. De asemenea, șeful Serviciului a anunțat că, de acum încolo, la sediul instituției și pe site-ul Prefecturii Constanța vor fi publicate lunar listele cu promovabilitatea elevilor pe fiecare școală de șoferi în parte. Acest lucru va reprezenta practic o carte de vizită pentru școlile de șoferi, deoarece clienții vor putea să judece singuri cât de bună este fiecare firmă în parte în funcție de gradul de promovabilitate. Județul Constanța continuă să se afle sub media națională în ceea ce privește promovabilitatea la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Dacă în anul 2009, la nivelul întregii țări au reușit să obțină permisul de conducere 27% dintre cei înscriși la examen, în județul Constanța doar 24% au fost declarați admiși.