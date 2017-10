Colidiuc: „Eu vreau să se pună în aplicare decizia instanţei!”

Colidiuc: „Eu vreau să se pună în aplicare decizia instanței!”

Decizia instanței Înaltei Curți de Casație și Justiție de a-l repune în drepturi pe comisarul șef Dorin Colidiuc, înlăturat din funcția de adjunct al IPJ Constanța, a creat nemulțumiri printre șefii actuali ai Poliției de la malul mării.Vizavi de o posibilă plecare la Galați, comisarul șef Dorin Colidiuc ne-a declarat: „Eu nu vreau decât să se pună în aplicare decizia instanței. De o lună de zile am adus la cunoștință IGPR-ului hotărârea emisă de magistrați. Nu am făcut vreo solicitare să plec în altă parte. Vedem ce se va hotărî la IGPR, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare o să am discuție cu cei de acolo”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Dorin Colidiuc.