Colidiuc aşteaptă sentinţa în procesul cu IGPR-ul

Colidiuc așteaptă sentința în procesul cu IGPR-ul

Final în procesul pe care comisarul șef Dorin Colidiuc îl are cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). El contestă demiterea sa din funcția de adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. Ieri, judecătorii au audiat trei martori propuși de Colidiuc. Daniel Ioan Radu, medicul personal al lui Colidiuc, a spus că, în seara în care s-a petrecut jaful de la Mangalia, la care fostul adjunct ar fi refuzat să meargă pentru a coordona activitatea la fața locului, „pacientul Colidiuc” avea o stare de sănătate precară. Al doilea martor audiat a fost Adrian Anghel Mihalcea, ofițerul care a fost de serviciu în seara comiterii jafului de la Mangalia. „Îndată ce am fost anunțat de producerea evenimentului, l-am sunat pe comisarul șef Colidiuc, care mi-a spus să iau legătura cu șeful Serviciului de Investigații Criminale pentru a trimite o echipă la Mangalia. L-am sunat pe inspectorul șef de atunci, Aurelian Zaheu, care mi-a zis să îl trimit pe Colidiuc la locul jafului. Am transmis dispoziția șefului, însă Colidiuc mi-a comunicat că este foarte bolnav și că nu se poate deplasa, dar mi-a ordonat să iau legătura cu comisarul șef Nicolae Pescaru, comandantul Poliției Mangalia, pentru ca acesta să coordoneze activitatea. Zaheu a fost iritat de faptul că Dorin Colidiuc nu poate merge la Mangalia, dar a fost de acord ca Pescaru să se ocupe de anchetă”, a declarat Adrian Anghel Mihalcea. Avocatul lui Colidiuc a cerut admiterea cererii de suspendare a actului administrativ, așa cum a fost formulată. „Cercetarea disciplinară a fost făcută formal, ofițerii specialiști au nesocotit vădit respectarea legii și nu au administrat toate probele. Sancțiunea aplicată este prea gravă în raport cu abaterea disciplinară reținută în cauză”, a susținut avocatul Cristiana Filișan. De partea cealaltă, jurista IPJ Constanța, comisar șef Gabriela Tudoran, a spus că susținerile lui Colidiuc nu sunt reale și că ofițerii care l-au cercetat disciplinar i-au respectat toate drepturile. Judecătorii se vor pronunța peste o săptămână. Problemele lui Colidiuc au pornit de la un raport de evaluare întocmit, în toamna lui 2009, de o comisie din cadrul IGPR. Cercetările disciplinare au pornit de la faptul că fostul șef al IPJ Constanța, comisar șef Aurelian Zaheu, ar fi fost nemulțumit de activitatea lui Colidiuc, care a refuzat să-i îndeplinească un ordin, consecința directă a acestei nesupuneri fiind întocmirea, în luna februarie 2010, a unui referat. Mai exact, comisarul șef Dorin Colidiuc a refuzat să se deplaseze la Mangalia, pentru a coordona în teren cercetările privind un jaf armat comis la o casă de pariuri. Dorin Colidiuc a depus contestație împotriva deciziei de demitere a sa din funcție, care a fost însă respinsă de șefii Ministerului Administrației și Internelor.