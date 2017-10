Colidiuc a fost repus în funcţie, dar mutat şase luni la… Galaţi!

1

COLIDIUC PLĂTESTE PENTRU CĂ A DERANJAT MAFIA DIN POLIȚIE

Adjunctul IPJ Constanta, DORIN COLIDIUC, este un politist adevarat care plateste pentru ca a demascat MAFIA DIN POLIȚIA DIN CONSTANȚA SUSȚINUTĂ DE RAMIFICAȚII PUTERNICE DIN IGPR. A demascat faptul ca in spatele unor cluburi de noapte, in care drogurile si prostitutia sunt la ele acaasa, SE AFLĂ CHIAR NISTE POILIȚISTI. Fostul SEF IPJ, AURELIAN ZAHEU,A FOST TRIMIS LA CONSTANȚA CHIAR DIN CENTRALA IGPR DE LA BUCURESTI si S-A ȚINUT "SCAI" de Cms. COLIDIUC,NU S-A LĂSAT PANĂ NU L-A PUS "PE LINIE MOARTĂ"!!! AȚI INȚELES DE CE ?! MAFIA NU IARTĂ ! Parafrazand OMERTA MAFIEI : DOAR "CINE-I SURD, ORB SI TACE, TRĂIESTE (IN POLIȚIE) O SUTĂ DE ANI IN PACE !"