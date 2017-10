Colectiv. Arafat, reacție de ultimă oră după apariția înregistrării apelului la 112 din 31 octombrie

Sâmbătă, 20 Februarie 2016

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a reacționat, sâmbătă, pe Facebook după ce în presă a apărut înregistrarea apelului la 112, făcut de un cetățean în noaptea de 31 octombrie, pentru intervenția la clubul Colectiv. Arafat susține că Departamentul pentru Situații de Urgență nu a avut acces la înregistrările respective și nici la stenogramele discuțiilor până când au apărut în presă, deși le-a solicitat oficial de la STS și procuratură, astfel că nu avea cum să mintă sau să ascundă aceste informații, scrie realitatea.net"Aparitia inregistrarii apelului la 112 pentru interventia la Colectiv, paralel cu sustinerea bilantului Departamentului pentru SItuatii de Urgenta, a fost pentru mine si pentru colegii mei una interesanta mai ales ca noi, ca Departament pentru Situatiile de Urgenta, nu am avut acces la inregsitrarile respective si nici la stengoramele discutiilor chiar daca le-am solicitat oficial de la STS, in ideea ca tragedia este sub ancheta Parchetului General si ca nu avem acces la inregistrari decat daca aproba procurorul. Ne-am adresat si la procuratura sa obtinem acordul insa nu am primit raspuns in acest sens si am ramas sa asteptam finalizarea anchetei ca sa avem acces la un segement care ne interesa mult pentru finalizarea analizei si a lectiilor invatate", scrie Arafat.Secretarul de stat în MAI afirmă că acuzația potrivit căreia ar fi ascuns faptul că un pompier știa unde este Colectiv, din ce reiese din înregistrare, este nefondată."Acum, inregistrarea este pe internet si la televiziuni si incepe din nou atacul ca noi am ascuns faptul ca un pompier stia unde este Colectiv din ce reiese din inregistrare. Pe scurt, faptul ca un pompier, care lucreaza la dispecerat, stie unde este Colectiv nu spune nimic din punct de vedere institutional. Iar acuzatiile care au inceput sa apara ca noi, sau eu, am mintit iar ascunzand aceste informatii sunt nefondate avand in vedere ca nu am avut acces la inregistrari la nici un moment pana cand au aparut ele in spatiul virtual si in presa acum 2 zile. Acest lucru poate fi si probat prin documentele de corespondenta pe care le detinem la DSU! Am dorit sa clarific acest aspect acum inainte sa fie dezlantuite atacurile care au inceput azi dimineata deja astfel incat sa fie cei interesati infromati corect!", a încheiat secretarul de stat în MAI.