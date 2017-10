Codul Rutier va fi modificat. Şoferii şi motocicliştii luaţi în colimator cu noi sancţiuni uriaşe

5

Cistigul liber

Promovam lectura avem job Castigati experienta alaturi de noi si faceti bani cu o munca moderna si placuta! Cautam oameni foarte seriosi si interesati de un venit suplimentar in timpul liber, acasa, comod in fata calculatorului. Acest job presupune urmatoarele: -Domeniul job-ului:-promovarea de carte. -Locul desfasurarii activitatii: - la domiciliu pe calculator -Nivel de experienta: minim, deoarece se face training in acest scop. -Cerinte aptitudinale: - seriozitate si perseverenta; - deschidere catre lectura; - cunostinte medii utilizare PC - Desfasurarea activitatii se face pe baza unui contract de prestari -servicii. Salariu: 1.200,00RON /lună Cereti acum mai multe detalii trimitand mesaj: Detaii! la sgsandu29@gmail.com Tipul jobului: Timp partial