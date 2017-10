Codul rutier nu va fi adoptat

1

BATAIE DE JOC

In primul rand va rog sa ma scuzati pentru "limbajul" mai acid folosit dar pur si simplu nu-mi vine sa cred ca in Romania europeana, Romania anului 2014, inca sunt metehne comuniste, concepte , mentalitati care numai de-o democratie reala nu tin. ACUM PENTRU ORICE BETIV NOTORIU , CRIMINAL LA VOLAN DVS. GENERALIZATI SI DATI APA LA MOARA ORICARUI POLITIST CARE STA LA PANDA IN BOSCHETI ,....., dvs. d-nule Ponta nu inteleg de unde pana unde atata inversunare pe codul rutier si bagati toata lumea in "aceeasi oala" ?? SUNT DE ACORD CU INASPRIREA PENTRU BAUTURA LA VOLAN , VITEZA SUPERSONICA pe drumurile de 2 bani din Romania , dar credeti ca numai in Romania se intampla asa ceva ,.....ce credeti ca in alte tari se modifica codul rutier cum bate vantul sau dupa cum bugetul tarii este sau nu saracit ??? Sa trecem direct la subiect , deci aceasta propunere legislativa in primul rand trebuie sa fie dezbatuta in PARLAMENT si nu "bagata" cu forta pe gatul populatie prin Ordonanta de Urgenta ,CORECT,...ce-i asa de urgent ,...AVEM DRUMURI (infrastructura) si noi incalcam legile voit sau aberant ??? Oare nu se poate vedea de la o posta prin aceste "propuneri legislative" se pot incuraja politistii CORUPTI , ca sa fie mai "exigenti si devotati" legilor ,...., sau credeti ca nu exista asa ceva in Romania ? Pe scurt ,..., vom sta la cheremul agentului de strada caruia i s-a parut c-am trecut pe rosu sau ne pandeste din boscheti ca n-am dat prioritate unui pieton care vorbeste la telefon pe "zebra" ??? Ce vor face oamenii care depind de acel permis de conducere , care-si castiga cinstit painea, platesc taxe din aceasta meserie ,....., il "condamnati" 0.6-1-2 ani la foame ??!! Domnilor care ati propus asemenea aberatii legislative , in ce tara traiti sau bine zis din ce tara proveniti,..., ce metalitate aveti domnilor ??? Credeti cumva ca posesorii ML-urilor,X-urilor,Q-urilor,...,etc. vor respecta aceste legi sau bine zis vor fi "sanctionati" ca omul de rand ,...., domnilor stiti foarte bine ca legile nu-s facute pentru smecheri ci doar pentru omul de rand , pentru contribuabilul care ar trebui sa se simta protejat si respectat in tara lui ,..., nu batjocorit ! Nu mai dati exemple din alte tari ca nu-i asa ,.....eu am trait mai bine de 10 ani pe continentul nord american,.....asa ceva NU EXISTA ACOLO , in inima democratiei SE RESPECTA CONTRIBUABILUL si nu se umileste , acolo s-au oferit intai conditii civilizate de trafic dar de cerut , NICIODATA nu s-au cerut ABERATII si asemenea PEDEPSE CRUNTE pentru cetateanul de rand. Stiti de exemplu acolo pt. ce se suspenda permisul de conducere MAX. 3 luni ? Acolo permisul este considerat o calificare in baza careia se pot exercita anumite job-uri , permisul se poate suspenda doar pentru bautura , droguri sau crima si asta doar in urma pierderii unei vieti,..ATAT ! FACETI SOSELE ! DATI-NE ALTERNATIVE SI DUPA AIA MODIFICATI CODUL RUTIER,OK ?! VA ROG FRUMOS intr-un final ,..., respectati-ne daca vreti sa fiti respectati , respectati contribuabilii care va platesc salariile !