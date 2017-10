Codul Rutier, modificat pentru biciclişti. Amenzile sunt prea mari, iar poliţiştii închid ochii la abateri

2

piste biciclisti

In sfarsit vad si eu biciclisti (MACAR IN POZE) pe pista care incepe din senin si duce spre nicaieri. In realitate nu circula absolut nimeni pe acolo. Nu stiam ca aceasta pista s-a facut doar pentru cei din imagine, credeam ca tot ceea ce se amenajeaza, construieste, etc in oras se face pentru toata populatia orasului, sau macar pentru o pondere mai mare de 2 oameni, dar asta e.