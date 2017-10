CODUL RUTIER, modificat din temelii. Alcool la volan, amenzi uriaşe, restricţii şi sancţiuni noi

CODUL RUTIER, modificat din temelii. Alcool la volan, amenzi uriașe, restricții și sancțiuni noi

Noul Cod rutier va fi adoptat, cel mai probabil, mâine, conform declarațiilor premierului Victor Ponta. Potrivit acestuia, șoferii care se vor urca la volan deși au băut vor fi „iertați“ de sancțiune. Pe principiul cu o mână ne dă, cu alta ne ia, amenzile de circulație vor crește față de reglementările actuale și vor ajunge până la 9.600 de lei. Noul Cod rutier le permite șoferilor să conducă deși se află sub influența băuturilor alcoolice. Modificările survin și în ceea ce privește permisul de conducere, în cazul în care șoferul produce un accident rutier mortal, dar și în situațiile în care conducătorii auto care au fost sancționați nu-și plătesc amenzile. De asemenea, valoarea contravențiilor crește, ajungându-se la amenzi de până la 9.600 de lei, iar proba practică a examenului auto va fi filmată.Deși limita maximă admisă a alcoolemiei a scăzut, de la 0,8 mg/l alcool pur în sânge la 0,5, Victor Ponta spune că șoferii ar trebui să se bucure de…un pahar de vin, la o petrecere, astfel stabilindu-se că dacă ești prins având o alcoolemie de 0,2 mg/l, nu pățești nimic. Premierul a precizat că la o alcoolemie între 0,2 și 0,5 se vor aplica sancțiuni, iar de la 0,5 în sus reprezintă infracțiune. „Am aplicat regulile europene referitoare la consumul de alcool: până la 0.2 nu e nici măcar contravenție, 0.2 e un pahar de bere, dar de la 0.5 în sus, nu 0.8, să fie infracțiune. Așa cum e în Europa, vorbesc de omul obișnuit care se duce la o nuntă și gustă un pahar de vin, dar de la 0.2 la 0.5 e contravenție, se suspendă permisul, iar de la 0.5 e infracțiune”, a mai spus Ponta.Premierul a anunțat că dorește ca șoferii care au provocat un accident rutier grav, din care a rezultat vătămarea corporală gravă sau decesul unor persoane, să nu mai conducă până nu se termină procesul. „Am modificat în lege acea obligație pentru procurori și judecători de a-l lăsa să conducă pe cel care a comis o infracțiune, accident soldat cu morți, vătămare corporală gravă, alcool, conducerea fără permis, numai în situațiile în care procurorii și judecătorii constată că nu prezintă pericol pentru a mai conduce pericol pe drumurile publice. Mai pe românește, cel care a comis un accident, a omorât pe cineva, să nu mai poată să conducă până nu se termină procesul”, a declarat premierul Victor Ponta.Ponta a anunțat și faptul că, dacă un șofer nu plătește o amendă în termen de 30 de zile, permisul îi va fi suspendat. Premierul spune că a discutat cu ministrul de Finanțe despre crearea unui cont unic pentru aceste sancțiuni care să poată fi verificat de Poliția Rutieră. „Am găsit o soluție care să se poată și aplica referitoare la cei care au amenzi și nu le plătesc în 30 de zile să li se suspende permisul până la plata amenzii, era o mare problemă de aplicare, în sensul în care omul își plătea amenda și noi nu știam că și-a plătit-o. Am găsit o soluție cu un cont unic și cu faptul că poliția nu poate suspenda permisul cuiva decât după ce verifică la 30 de zile că în acel cont unic s-a plătit amenda”, a adăugat premierul.Ministrul de Interne, Radu Stroe, a anunțat că noul Cod rutier prevede o amendă maximă de 16.000 de lei pentru administratorii de drumuri care nu își îndeplinesc atribuțiile. În ceea ce privește amenzile pentru șoferi, acestea vor crește semnificativ, maximele ajungând și la 9.600 de lei. „Pedeapsa” maximă pentru un șofer va fi, conform ministrului, de doi ani de suspendare a permisului de conducere.Poliția Rutieră nu va merge către autoritățile locale, cel puțin o perioadă de câțiva ani de acum încolo, a declarat Victor Ponta, după ședința de ieri. „Poliția Rutieră rămâne în sistem centralizat. Nu suntem încă pregătiți pentru trecerea Poliției Rutiere către autoritățile locale. Avem sancțiuni foarte dure și trebuie să asigurăm și faptul că nu vor exista abuzuri. Un sistem centralizat ne poate ajuta, evoluția normală va fi să meargă la autoritățile locale, dar nu suntem încă pregătiți. Am risca să dăm puteri foarte mari unei poliții aflate în reorganizare, ceea ce ar naște posibilitatea unor abuzuri. Poliția Rutieră rămâne la nivel național”, a declarat Victor Ponta.