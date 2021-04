Codul Morse - o enigmă pentru mulți, descifrată de viitorii maiștri militari ai Forțelor Navale

Un exemplu este și maistrul militar clasa a III-a Remus Rogoz, expertul care asigură partea de cursuri practice (laboratoare tehnice) și echipamente de radiocomunicații în cadrul Catedrei de Electronică și Informatică a Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale.





Maistrul Rogoz este absolvent al specialității Comunicații navale și observare semnalizare, promoția 2014. După absolvire, până în anul 2017, a activat ca maistru militar specialist grup de luptă Comunicații Informatice și Război Electronic la bordul Dragorului Maritim „Slt. Alexandru Axente” și a participat la șase misiuni internaționale alături de gruparea NATO SNMCMG 2.



„Am învățat anduranța, în misiunile internaționale”





În Marină se spune adevărata școală pentru un tânăr lup de mare este la bordul dragoarelor maritime. „Departe a fi o navă robustă, dragorul maritim te învață să faci față unora dintre cele mai dificile situații. Dragoarele maritime sunt nave care și-au demonstrat eficacitatea în nenumărate misiuni internaționale și au arătat că pot susține tipurile de misiuni NATO care le sunt încredințate destul de frecvent. O veste îmbucurătoare pentru viitorii absolvenți care vor opta pentru o navă de acest tip este că ele sunt în proces de modernizare”, mărturisește maistrul militar Remus Rogoz.





În 2018 s-a întors la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale pe funcția de șef laborator măsurări industriale, tot în cadrul Catedrei de Electronică și Informatică. În 2020 a luat parte la una dintre cele mai importante misiuni ale Forțelor Navale Române din ultimii 30 de ani, la bordul puitorului de mine și plase „Constantin Bălescu” .





„Această misiune a presupus o doză de responsabilitate mult mai mare. Am avut privilegiul de a opera tehnica nouă de la bordul lui PMn 274, iar acest tip de contact cu o tehnică foarte modernă m-a făcut să conștientizez că fără o pregătire riguroasă, amplă, nu oricine poate face față misiunilor. De asemenea, fiind o misiune de lungă durată (șase luni), în care am prins, pe mare fiind, primele luni de măsuri impuse de pandemia de coronavirus, am învățat cu toții anduranța. Dar cel mai important este că am revenit din acea misiune cu mai multă experiență și cunoștințe solide privind aparatura performantă”, mai afirmă maistrul militar Remus Rogoz.





Codul Morse a fost inventat în urmă cu mai bine de un secol și jumătate și s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente metode de comunicare. Metodă de transmitere a informației care utilizează secvențe standardizate, de semne sau pulsații scurte sau lungi – linii și puncte, cum mai sunt numite! -, Codul Morse este considerat în ziua de astăzi perimat și în multe domenii a fost dat uitării. Nu și în Armată. De exemplu, comunicațiile navale și aeriene, precum și comunicarea radio-amatoare (care utilizează unde electromagnetice continue) încă îl folosesc, dovedind că invenția americanului Samuel Morse este de neînlocuit. „De fapt, codificarea Morse este singura modalitate digitală de modulare și transmitere a informației ce poate fi folosită eficient și citită ușor de către oameni, fără a necesita existența unui computer, fapt ce permite transmiterea digitală a informației pe canale de comunicare destinate transmiterii sunetelor și deci a vocii umane”, au atras atenția reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari ai Forțelor Navale. Drept pentru care, absolvenții specialității Comunicații navale și observare semnalizare din cadrul școlii militare sunt, astăzi, printre puținii păstrători ai mijloacelor de codificare și decodificare folosind alfabetul Morse.