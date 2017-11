Codin Maticiuc, invitat la Academia de Poliţie: „Este bine să cunoşti viitori gabori”

Codin Maticiuc, invitat la Academia de Poliție: „Este bine să cunoști viitori gabori”

Codin Maticiuc, un tânăr care s-a făcut remarcat mai mult prin viata de noapte, relatiile pe care le-a avut și rapiditatea cu care cheltuie banii, a fost invitat de Academia de Poliție din Băneasa pentru a ține o prelegere despre viață studenților de anul 3. Ideea unui astfel de demers i s-a părut ciudată chiar și lui Codin, care a crezut „că mă ia la mișto o profesoară de la Academie, dar a insistat și am acceptat. Invitația a fost făcută pe Instagram.„Am acceptat totusi invitația doamnei comisar șef Radu Geanina atunci cand am aflat ca vă pregătiți să deveniți consilieri juridici în cadrul MAI, procurori si judecători si m-am gândit că e bine sa cunoști niște viitori gabori din timp, cine știe când mă chemați pe undeva și poate o sa fiți mai blânzi cu mine sau ceva”, a scris despre experiența sa Codin Maticiuc, pe pagina sa de Facebook.Acesta povestește că a început vizita academiei însoțit de cinci studente, pentru că „are noroc și fetele au grijă de mine”. „Mi-au aratat căminele in care locuiesc. Fetele separat de baieti. Fara televizoare in camera sau wifi. Cinci sau opt in camera. Oricum nu sunt condiții deloc rele la academie. Însoțitoarele mele avuseseră mai devreme ora de sport. Si ce făcuseră? Încătușări. Nimerisem bine! Nici eu n-am fost prea cuminte in 2017”, relatează Maticiuc.