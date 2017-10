COD ROŞU DE VISCOL LA CONSTANŢA! VIDEO / Pasagerii unui microbuz blocat la intrarea în Constanţa ÎNGHEAŢĂ DE FRIG. UPDATE

COD ROȘU DE VISCOL LA CONSTANȚA! VIDEO / Pasagerii unui microbuz blocat la intrarea în Constanța ÎNGHEAȚĂ DE FRIG. UPDATE

Din fericire, toți pasagerii microbuzului au reușit să fie scoți din nămeți, iar în acest moment se află în siguranță.Potrivit pompierilor ISU „Dobrogea", 2 microbuze și câteva autoturisme continuă să rămână blocate la ieșirea din Constanța spre Valu lui Traian. Salvatorii au reușit să deblocheze 3 microbuze, însă vizibilitatea redusă și vântul extrem de puternic îngreunează înaintarea pompierilor spre autovehiculele izolate.Persoane blocate în microbuz, la intrare în Constanța dinspre Valu lui Traian. O pasageră a microbuzului în care se află mai multe persoane a sunat la redacția Cuget Liber pentru a sesiza faptul că, deși a sunat pentru ajutor, nimeni nu a venit să-i ajute. Asta, în condițiile în care microbuzul a rămas fără combustibil, iar acum pasagerii sunt înghețați de frig."Stăm de mai bine de 2 ore aici. Microbuzul nu mai are motorină, aeroterma este oprită. Este extrem de frig și am înghețat cu toții aici. Nu se mai poate înainta. Suntem la capătul răbdării, am sunat la 112 încontinuu și ni s-a spus că va veni o volă înspre noi, acum o oră", a precizat pentru "Cuget Liber", Carmen, o pasageră aflată în microbus.