Cocoş, 2 ani de închisoare pentru 9 milioane euro. Profesor, 5 ani pentru 800 euro mită

Cu ce măsură aplică legea judecătorii?

Cocoș, 2 ani de închisoare pentru 9 milioane euro. Profesor, 5 ani pentru 800 euro mită

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un complet format din cinci judecători de la ÎCCJ a admis apelul DNA și a majorat pedepsele date în primă instanță celor patru inculpați.Fostul ministru Gabriel Sandu a fost condamnat, pentru luare de mită și spălare de bani, la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Microsoft, după ce inițial primise 2 ani cu executare.Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani, după ce în prima instanță a luat 2 ani cu executare.Fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, în primă instanță primind 3 ani cu executare.Omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență (1 an și 6 luni închisoare cu suspendare - în primă instanță).Totodată, Înalta Curte a decis și confiscarea sumei de 9 milioane de euro de la omul de afaceri Dorin Cocoș (3.700.000 euro - în primă instanță).Instanța a dispus și confiscarea de la omul de afaceri Nicolae Dumitru a sumelor de 2.050.000 dolari și un milion de euro (un milion de euro - în prima instanță).În schimb, judecătorii au menținut valoare sumelor confiscate de instanța de fond de la ceilalți doi inculpați din dosar, și anume de la fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan - 3.996.360 euro, iar de la fostul ministru Gabriel San-du - 2.196.035 euro.„Prejudiciul în acest caz este 104 milioane de dolari în perioada 2004-2008 și 114,5 milioane de euro în perioada 2009-2013. Speranțele sunt mari. Sunt implicați toți miniștri Educației și ai Comunicațiilor și cei pentru care s-a cerut aprobarea de la președintele Traian Băsescu pentru a fi cercetați. Am făcut solicitare către SRI să-mi confirme starea de necesitate care a existat la nivel din 2009, am făcut solicitare către STS pentru a-mi confirma starea de necesitate care era la nivelul anului 2009, pentru că eu am informat și la SRI și la STS. Această grupare mai are un contract, contractul de la Ministerul Justiției”, le-a spus Gabriel Sandu jurnaliștilor după proces.Și avocatul lui Gabriel Sandu a cerut instanței achitarea sau condamnarea la închisoare cu suspendare a acestuia.„Jur cu mana pe Biblie că regret din tot sufletul, dar nu cred că le mai pot îndrepta decât printr-o atitudine adecvată. Îmi pare rău pentru ce am făcut, sigur nu voi mai face niciodată acest lucru. Am crezut că o mare afacere cu Microsoft nu e un lucru rău, am greșit. Așa să-mi ajute Dumnezeu”, a declarat Dorin Cocoș în fața instanței.Omul de afaceri a solicitat, prin intermediul apărătorului său, dispunerea unei pedepse de opt luni de închisoare cu suspendare.„Mă consider vinovat și merit o pedeapsă. Dar cred că o încadrare corectă ar fi cea din art 13. Cu mâna pe Biblie jur că nu am pretins și nu am luat din afacerea Microsoft niciun cent, niciun cent nu a ajuns la mine. Sunt vinovat pentru că am exercitat influență asupra lui Gabriel Sandu, regret. Vreau să colaborez în continuare, să stabilim unde au ajuns sumele de bani. Sunt vinovat, merit o pedeapsă. Dacă aș fi cunoscut legile cum le știu acum nu aș fi fost în fața dumneavoastră” , Gheorghe Ștefan judecătorilor.v v vCondamnări incredibile, în România anului 2016. Un profesor care a luat mită la examenul de Bacalaureat din 2014, a primit o pedeapsă dublă de închisoare în comparație cu cel mai mare caz de corupție din România, dosarul Microsoft. Profesorul Tîrlogeanu Ovidiu Marius a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 5 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, complicitate la dare de mită și luare de mită, în legătură cu examenul de bacalaureat 2014, sesiunile iunie - iulie și august - septembrie, desfășurat în municipiul Tulcea.Profesorul în cauză, alături de alți colegi cereau sume cuprinse între 400 și 800 de euro, pentru fiecare disciplină, pentru rezolvarea integrală a subiectelor, fie pentru supraevaluarea lucrărilor.