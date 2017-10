Cocktail de otrăvuri! Adolescenţi distruşi de etnobotanice

3

Legale

1. Piata etnobotanicelor e a tiganilor. Chiar daca dealerii de pe strada sunt romanasi, toata lumea stie ca asta e piata lor si nu se baga nici dracu peste ei. Incepeti de-acolo ! 2. Educatie in scoli. Si aici vb de un plan bine pus la punct, nu de obositi care vin si le spun elevilor nu luati ca nu e bine. 3. Daca ajungi drogat la spital iti fac niste perfuzii si te trimit acasa. In cel mai rau caz ajungi la psihiatrie unde habar n-au ce sa-ti faca 4. Psihologi specializati in dependente de droguri - Ro nu are asa ceva. Aia care sunt habar n-au ce-i aia si nici nu vor sa aiba pt ca e cea mai dificila ramura - nu exista tratament universal, trebuie adaptat pt fiecare in parte iar rezultatele sunt f greu de masurat 5. Clinici specializate - no comment, nici macar nu putem sa visam la asa ceva daca ne gandim in ce hal e sanatatea. Poate peste 100 de ani. Concluzia ? Nu intereseaza pe nimeni, 99% din romani sunt incuiati la minte si nici nu vor sa auda de asa ceva, ce sa mai zic de a participa la vreun program sau mai stiu eu ce. Aici e buba cea mai mare ca NU VREM SA AUZIM si ne facem ca ploua. Asa ca nu va mai mirati atat si daca aveti copii dumnezeu cu mila ! Nasol e ca nici el nu o sa va ajute ! Asa ca stati si priviti, faceti-va ca ploua in continuare, in timp ce copii vostri-si trag viitorul pe nas ! Spor la frecat menta dragi romani idioti, sunteti experti in asa ceva ! Macar excelam si noi la ceva...