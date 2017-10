Şcoala naţiunilor (III)

DIASPORA

Școala națiunilor (III)

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Unii ar putea râde de faptul că Osmane Gomes, de 15 ani, spune că e ucrainean. Născut la Odessa, el are pielea castanie - întunecată. Colegii săi de origine africană și cei din Estul Europei nu-l cred. „Tu ești ucrainean?” Osmane Gomes e ucrainean pentru că, cel puțin, s-a născut în Ucraina ca fiu al unor cetățeni guinezi, care au studiat în fosta URSS. Mai mult, ucrai-neanul cu piele castanie se simte portughez, pentru că, Portuglia, unde a ajuns când avea un an, e singura țară pe care o cunoaște. Osmane e în clasa a opta la Școala Secundară D. Joao V din Damaia, unde, alături de portughezi, învață brazilieni, irlandezi, ruși, moldoveni, bulgari, mozambicani, români și, în clasele mai mici, indieni, chinezi și copii din Timor. „Învăț de la ei lucruri pe care nu le învăț la școală” - spune Daniel Marques, de 17 ani, din clasa a XII-a. Pentru Diana, de 18 ani, conviețuirea alături de persoane de naționalități diferite „e un privilegiu”. Diana a văzut de multe ori elevi străini, cu capetele plecate, în timpul recreațiilor. „Prin-cipala noastră preocupare e să-i facem să nu se simtă izolați. De multe ori nu știm cum să-i abordăm. Vrem să-i ajutăm fără însă să-i speriem.” Când elevii străini nu cunosc încă limba portugheză, ea se ajută de gesturi mișcându-și brațul în direcția corpului, ca și cum ar spune „vino încoace”. Cetățenie pentru copiii imigranților În 2003 - 2004, mai mult de 80 de mii de elevi străini, ai căror ascendenți aparțineau altor naționa-lități au frecventat școlile portugheze, de la învățământul preșcolar până la cel secundar. În patru ani, numărul lor a crescut cu 15,7%. Problema e că, nu numai că elevii străini sunt mai mulți, ci că sunt mereu alții. În această perioadă s-a constatat o scădere relativă a numărului tinerilor din țările africane cu limba oficială portugheză. (Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa - PALOP) în sistemul de învățământ. Elevii din Europa de Est care au ajuns mai târziu în Portugalia, sunt acum preponderenți în școlile portughe-ze. Dintre aceștia se detașează ucrainenii, rușii, moldovenii și românii care în anul școlar 2003 -2004 reprezentau 7% din totalul tinerilor înscriși în instituțiile de învățământ. Elevii de alte naționalități sunt concentrați în principal în școlile din Lisabona (64%), spre deosebire, de exemplu, de Alentejo ,unde sunt mult mai puțini (3,4%). Chiar dacă în ultimii 4 ani, mai mult de 11 mii de elevi de alte naționalități au învățat în școlile portugheze, totuși ei nu reprezintă decât 5% din populația înmatriculată în școli, o medie mult inferioară altor țări din UE. Noua lege a naționalității a fost aprobată de Parlamentul portughez acum două luni și jumătate, dar nu se cunoaște încă numărul persoanelor care ar putea beneficia de noile prevederi. Într-un interviu de dată recentă, Înaltul Comisar pentru Minorități Etnice, Rui Marques, a afirmat că există peste 400 de mii de imigranți legalizați în Portugalia. Din acest motiv, Rui Marques crede că „mulți copii născuți pe teritoriul portughez vor putea beneficia de naționalitatea portugheză." Noua lege permite atribuirea cetățeniei portugheze copiilor imigranților născuți în țară și cu primul ciclu de învățământ primar complet efectuat. (va urma) Constantin Florescu 