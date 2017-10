Şcoala generală din Mereni, lăsată fără ton de hoţi

Școala generală din Mereni, lăsată fără ton de hoți

Din cauza unor hoți de cabluri de telefonie, jumătate din comuna Mereni, unde se află și Școala cu clasele I-VIII „Nichita Stănescu” nu are telefon și Internet de peste o lună. „Suntem nevoiți să mergem la primărie pentru a transmite situațiile sau să lucrăm de acasă. Am trimis numeroase adrese, alături de Primăria Mereni, către firma de telefonie, dar ni s-a răspuns că urmează să fie înlocuite cablurile. Nu este prima dată când se întâmplă astfel. În anul școlar trecut am rămas fără telefon și Internet în vreo patru rânduri, tot din cauza hoților”, ne-a declarat Daniela Badea, directorul școlii.