Şcoală de şoferi gratuită pentru categoriile C şi E şi loc de muncă asigurat în Danemarca

Explicatie: De ce?

In general școlile de șoferi pregătesc candidații pentru obținerea permisului C+E. Din motive ce tin de reglementările de autorizare a școlilor, toți dețin vehicule camion +remorca. In International sau "pe comunitate" daca vreți sunt folosite ansambluri cap tractor + semiremorca. Deci multi nu sunt capabil sa facă o manevra corecta pentru a se pune la rampa pentru descărcare sau încărcare. Și as putea sa enumăr inca multe probleme de tehnica de condus. Ca bonus, odată cu absolvirea scolii se oferă si "certificatul de marfa" C.P.P.i. Aici este cea mai mare problema. Majoritatea absolvenților nu cunosc mai nimic din legislație si din obligațiile pe care le are un șofer "profesionist" cum ar fi: -Verificarea condițiilor tehnice a vehiculului înainte de începerea zilei de munca. -Modul in care se utilizează Tahograful, mai ales introducerea manuala a datelor. -Arimarea si/sau modul in care se distribuie greutatea pe suprafața remorcii. -Modul de completare a unui CMR si importanta acestui document. -Obligațiile șoferilor cu privire la utilizarea sistemelor de plata a taxelor de drum. -Obligațiile șoferilor cu privire la respectarea prevederilor Reg. CE 561/2006 cu privire la timpii de condus si repaus, pauzele săptămânale...etc Si as putea continua, cu multe alte cunoștințe pe care acești absolvenți nu la asimilează in cadrul acestor scoli. O scoală care pregătește șoferi profesioniști in tarile din vest are un cost de +/-9000€ si cursurile durează 3 luni. Desigur o parte din acest cost este subvenționat de stat in majoritate iar candidatul trebuie sa suporte doar un cost care se situează in jurul a 2700€ daca nu are un contract de munca cu un transportator care sa garanteze inserarea lui in aceasta profesie.

Adăugat de : bogdan, 22 iulie 2016

Pai si explicate... de ce "Șoferii pregătiți de o scala de șoferi ca Dia sau altele, nu sunt șoferi cara sa fie pregătiți...