CNADNR închide total traficul pe Podul Agigea

Disputa banilor care a ținut în loc reînceperea lucrărilor la Podul Agigea pare a se fi rezolvat. Potrivit oficialilor Companiei Naționalede Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, au fost renegociate condițiile și lucrările vor începe, din nou, la data de 12 septembrie. Timp de 3 luni se va închide total traficul pe Podul Agigea, astfel încât lucrările să poată fi terminate „în timp util“, până la începutul iernii, speră reprezentanții CNADNR.Decizia de a închide complet traficul a fost luată în urma unor măsurători de trafic, iar concluzia a fost că, în cazul neînchiderii complete a traficului, lucrările s-ar putea prelungi până spre primăvara următorului an, scenariu ce i-ar fi scos pe mulți din minți, în condițiile în care se lucrează la acest pod de mai bine de 5 ani. „Ținând cont de faptul că ne aflăm în plin sezon estival, iar traficul pe DN 39 este unul intens, creându-se deseori ambuteiaje, coroborat cu faptul că subcontractorul specializat în montarea hobanelor nu s-a mobilizat încă, s-a decis că începând cu data de 12 septembrie 2016 să se reia lucrările de punere în siguranță a podului, prin înlocuirea celor două hobane rămase și finalizarea lucrărilor de reabilitare”, anunță CNADNR într-un e-mail remis ziarului „Cuget Liber”.Contractul lucrărilor, enigma păstrată de CNADNR Ziarul Cuget Liber a solicitat conducerii CNADNR să explice din ce motiv nu este făcut public contractul lucrărilor de „Punere în siguranță a podului Agigea, pe DN 39, km 8+988”. În răspunsul oferit de CNADNR, oficialii nu s-au zgârcit deloc cu cuvintele și au explicat toată istoria acestui pod, de la ordinul de începere al lucrărilor, pe data de 2 februarie 2011, și până în prezent.„Până la data de 15 iunie 2014 au fost schimbate 8 din cele 10 hobane perma-nente ale podului. Începând cu data de 15 martie 2015, antreprenorul a suspendat toate lucrările ca urmare a neefectuării obligațiilor de plată de către CNADNR SA, aferente lucrărilor executate de către antreprenor în perioada 1 iunie 2014 - 31 ianuarie 2015”, mai spun cei de la CNADNR, care uită însă să răspundă la întrebarea principală, „Din ce motiv nu este publicat pe site-ul CNADNR, contractul cu lucrările de la Podul Agigea?”. Pentru a ne convinge dacă este rea-voință sau întâmplare, am contactat departamentul de comunicare din cadrul companiei și am întrebat din nou, ce se întâmplă cu acel contract.„Nu-mi dau seama din ce cauză nu este contractul pe site. Voi întreba și vă voi oferi un răspuns. Mă îndoiesc că ar fi pierdut, pentru că în baza acestui contract se desfășoară lucrările și-n prezent”, susțin reprezentanții care se ocupă de co-municare, din cadrul CNADNR.„Ca urmare a discuției avute în cadrul ședințelor din data de 11 mai 2016 și 6 iulie 2016 de la sediul CNADNR, refe-ritoare la deblocarea situației contractuale (efectuarea plăților restante și demararea execuției lucrărilor în cel mai scurt timp posibil), CNADNR a inițiat posibilitatea de a efectua plățile restante aferente lucrărilor executate conform CIP 11, CIP 12 și CIP 13 cu condiția ca Implenia să renunțe la toate dobânzile la plăți întârziate generate prin/și de aceste Certificate”, mai explică CNADNR.