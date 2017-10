CNA: Licenţa audiovizuală a OTV, redusă pentru a doua oară

CNA: Licența audiovizuală a OTV, redusă pentru a doua oară

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au înjumătățit marți, pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, licența audiovizuală a postului OTV pentru încălcarea multiplă a normelor din audiovizual.Potrivit CNA, OTV va putea transmite până pe 4 iulie 2012, iar decizia va fi difuzată joi de OTV, prin publicarea textului sancțiunii pe ecran.CNA a decis, pe 27 martie, înjumătățirea perioadei pentru care OTV avea acordată licența audiovizuală pentru încălcarea Legii Audiovizuale, prin difuzarea în perioada 16 - 24 martie a publicității politice în favoarea Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD).Licența audiovizuală era acordată până la 1 aprilie 2013, iar OTV putea emite, în urma deciziei CNA din 27 martie, până la 28 septembrie 2012, luând în calcul numărul de zile al fiecărei luni.Radiodifuzorul a fost sancționat în ultimul an pentru încălcarea legislației audiovizuale privind publicitatea politică cu întreruperea programului de două ori timp de 10 minute și o dată cu trei ore. De la obținerea licenței, în 2005, OTV a primit nouă sancțiuni de întrerupere cu 10 minute a programului și de șapte ori cu câte trei ore.Avocatul postului a solicitat membrilor CNA ca decizia de sancționare să se bazeze pe faptul că o dată aplicată sancțiunea maximă, se reia gradual aplicarea sancțiunilor. "E un istoric care se pierde. Am primit sancțiunea maximă, acum o luăm de la capăt", a spus avocatul postului.Alexandru Jucan, membru CNA, a precizat că în emisiunea lui Dan Diaconescu de luni seară, acesta ar fi spus că "sediul partidului se află în sediul televiziunii OTV".Referitor la faptul că OTV, ca societate, se află în insolvență, vicepreședintele CNA Ioan Onisei a afirmat că "insolvența nu are nici o legătură cu administrarea editorială". "OTV face acuzații foarte grave în privința actualilor și viitorilor candidați electorali, pentru care dacă s-ar adeveri acuzațiile, aceștia ar intra în incidența Codului Penal. OTV sfidează Legea, CNA și pe puținii telespectatori pe care îi mai are", a spus Ioan Onisei.Potrivit membrilor CNA, printre prevederile din Legea Audiovizualului și Codul de reglementare în audiovizual încălcate de OTV se numără publicitatea politică, asigurarea pluralismului politic, prezența minorilor în emisiuni.