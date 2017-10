Club Colectiv / Bodyguardul erou, unul dintre cei decedaţi în Olanda

Club Colectiv / Bodyguardul erou, unul dintre cei decedați în Olanda

Sâmbătă, 07 Noiembrie 2015.

Bodyguard-ul de la Colectiv, Popescu Florin Cristia, este unul dintre cei doi pacienți care și+au pierdut viața pe aeroportul din Olanda.Bodyguard-ul erou de la Colectiv se afla în stare gravă la spitalul SRI din Capitală. În aceasta dimineata a fost transportat in Olanda unde medicii sperau sa gaseasca solutii salvatoare. Florian nu a rezistat însa si a murit inainte ca medicii sa poata face ceva.El se afla langa usa la momentul izbucnirii incendiului, a putut iesi printre primii dar s-a intors ca multi altii sa ii ajute pe cei ramasi inauntru. Fumul toxic si focul l-au lasat fara puteri dupa ce a ajutat alte doua persoane sa se slaveze. El este inca unul dintre eroii de la Colectiv.Orfan fiind, prietenii au incercat in zadar in aceste zile sa ii gaseasca alte rude prin intermediul Facebook-ului si al presei. Astfel el nu a fost vizitat de nimeni in spital, prietenilor nefiindu-le permis accesul, nasultv.roÎn urmă cu câteva zile, hoții au intrat în casa bodyguardului de la Colectiv care acum luptă pentru viața sa pe paturile unui spital din București.Aceștia i-ar fi furat bodyguardului mulțime de bunuri. Anunțul a fost făcut de Daniel Buzdugan."Ce soartă bodyguardul care se zbate între viață și moarte după incendiul din clubul Colectiv! Hoții au profitat de faptul că acesta se află între viață și moarte și au intrat în casa acestuia, să-i fure toate bunurile. Anunțul a fost făcut de o vecină de-a tânărului, precizând că Poliția a ajuns la fața locului", a scris Buzdugan pe Facebook.