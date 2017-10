Club Colectiv / 16 răniți în incendiu, transportați în Belgia și Olanda

Sâmbătă, 07 Noiembrie 2015.

16 dintre răniții cu arsuri grave în urma incendiului de la clubul Colectiv vor ajunge în câteva ore la spitale din Rotterdam și Bruxelles. Sunt transportați cu două aeronave ale Ministerului Apărării care au decolat de la București în această dimineață. Este vorba despre pacienți stabili, explică specialiștii. Medicii turci, veniți în România să-i ajute pe doctorii noștri, spun că cei aflați în stare gravă nu puteau fi transportați.16 răniți vor ajunge în spitalele din Rotterdam și Bruxelles. Ministerul Apărării Naționale a pus la dispoziție două aeronave militare pentru transportul acestora.Raed Arafat: „Suntem în legătura bineînțeles cu ambasada noastră la Haga și cu ambasada Olandei de aici. Totul e OK acum, vor merge la trei spitale, deci vor merge la trei localități în care sunt centre de arși.”Tragedia din clubul Colectiv i-a marcat pe specialiștii turci care îi ajută, la București, pe colegii lor români în salile de operații.„Este evenimentul cu efectele cele mai înfricoșătoare la care am asistat, cărora le-am făcut față și de care am auzit în experiența mea de 25 de ani ca medic specializat în arsuri”, a spus prof. dr. Ahmet Cinar Yasti.Pentru mulți dintre cei care încă se află internați în spitalele bucureștene, pericolul nu a trecut. În continuare va fi nevoie de ajutorul medicilor străini, așa că alți doi specialiști turci se vor alătura echipei care este deja la București.Koray Ertas, ambasadorul Turciei în România: „La rândul lor vor începe să lucreze cât de repede alături de colegii lor români. Prima noastră echipă medicală se află deja aici de trei zile.”Pacienții în stare foarte gravă nu puteau fi în niciun caz transferați în străinătate.Dorel Săndesc, secretar de stat în Ministerul Sănătății: „Au ales în general o combinație. 1, 2, 3, cazuri grave intubate și care necesită ventilație artificială și câteva, mai multe, de obicei cu o severitate moderată.”„Suntem gata să luăm în Spitalul Militar din Belgia opt pacienți”, anunța col. dr. Serge Jennes, șeful Centrului de Medicină din Bruxelles.Și medicii din Marea Britanie și-au oferit ajutorul.„În Marea Britanie putem primi până la 12 pacienți. Ar fi tratați în centre pentru arși. Am și alți colegi care s-au oferit să vină, dar s-ar putea ca aceast lucru să nu fie de ajutor în acest moment”, a spus dr. Sarah Pape, medic britanic specialist în chirurgie plastică și arsuri.Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a anunțat că alte două state, Portugalia și Cehia, și-au anunțat disponibilitatea de a ajuta victimele din România.