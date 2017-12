CLIPE DE GROAZĂ PENTRU 120 DE PASAGERI ROMÂNI! Avion TAROM, blocat de 12 ore pe aeroportul din Amsterdam

Ştire online publicată Duminică, 03 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Avionul trebuia să decoleze de pe Schiphol sâmbătă seara, la ora 20:00, dar căpitanul cursei i-a informat pe pasageri că aeronava are probleme tehnice.Pasagerii se plâng de serviciile proaste de comunicare ale TAROM. Unii dintre ei au dormit în aeroport, cum și unde au apucat, după cum o dovedesc fotografiile trimise de pasageri pe numărul de Whatsapp al Digi24 (0771.100.304).„Din păcate, după ce am fost debarcați nu am primit niciun fel de informare oficială de la TAROM - dacă ne putem caza, dacă ne va fi restituită contravaloarea cazării, unde, ce putem face, care sunt următorii pași”, a declarat telefonic la Digi24 unul dintre pasageri, Cătălin Ciobanu. „Din păcate, cei de la TAROM nu au numere de telefon disponibile 24 din 24, nu a răspuns nimeni la telefon”, a spus pasagerul, care a precizat că a primit pe Facebook o confirmare că va veni o aeronavă dimineață.După patru ore, la 12:00 noaptea, au venit doi reprezentanți ai Ambasadei României, care au ajutat pasagerii.Abia la 5:00 dimineața a venit reprezentantul TAROM de la Bruxelles.Între timp, duminică dimineață a decolat spre Amsterdam o altă aeronavă TAROM, care va aduce pasagerii la destinație. Aeronava a ajuns la 7:00 dimineața pe Schiphol. Cursa urma să plece de la Amsterdam spre București în jurul orei 10:00, ora României.