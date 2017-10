CLIPE DE GROAZĂ ÎNTR-O ŞCOALĂ. UN ELEV A MURIT ÎN FAŢA COLEGILOR, DUPĂ CE I S-A FĂCUT RĂU

CLIPE DE GROAZĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ. UN ELEV A MURIT ÎN FAȚA COLEGILOR, DUPĂ CE I S-A FĂCUT RĂU

Sâmbătă, 13 Mai 2017.

O fetiță de șapte ani a murit, chiar sub ochii colegilor și ai învățătorului, după ce i s-a făcut rău în clasă.Medicii care au resuscitat victima le-au spus părinților să-și facă controale să vadă dacă nu cumva suferă și ei și ceilalți trei copii cu inima.O fetiță înscrisă în clasa premergătoare la Școala Gimnazială Todirești, din județul Iași, a murit în timpul orelor. Eleva, în vârstă de 7 ani, a căzut brusc din picioare la începutul celui de-al doilea curs din program. Potrivit directorului școlii, în pauza de dinaintea tragediei, fetița a mers la magazin, și-a cumpărat mâncare și apoi s-a așezat în bancă. În câteva minute s-a prăbușit și a devenit inconștientă.„Învățătorul ne-a alertat imediat, am chemat medicul de familie și asistentul de la cabinetul din sat și în paralel am sunat la 112. Medicul de familie i-a acordat primul ajutor și a început manevrele de resuscitare, până la sosirea echipajelor de ambulanță. Ulterior, echipajele de ambulanță au continuat resuscitarea, dar în zadar", a arătat profesorul Ana-Maria Buzatu, directorul Școlii Gimnaziale din Todirești.Cadrul didactic a mai precizat că învățătorul fetiței nu era anunțat că micuța are probleme de sănătate.„Familia fetiței a ajuns imediat la școală și ne-au spus că nu știu ca eleva să fi avut probleme de sănătate. Medicii care au resuscitat victima le-au spus părinților să-și facă controale să vadă dacă nu cumva suferă și ei și ceilalți trei copii cu inima", a mai adăugat cadrul didactic, potrivit adevarul.Din primele informații, se pare că fetița și-a pierdut viața pe fondul unei afecțiuni cardiace pe care familia nu ar fi investigat-o în amănunt. Copila ar fi suferit anul trecut un episod de pierdere a stării de conștiență și în urma investigațiilor medicii ar fi descoperit un Sindrom de Q-T lung, o anomalie cardiacă care poate determina complicații majore.