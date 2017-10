Clipe de coşmar pentru zeci de constănţeni înzăpeziţi în Bulgaria

1

civilizatie?

Eu sint din Mangalia,vara lui 2010,am fost cu fica mea cu o masina Citroen C1. in Bulgaria doar pentru 3 zile la Nisipurile de aur.Vreau sa va spun din inima ca am avut un cosmar.Ne-am dus sa mancam si ne-au luat masina din parcare.Am gasit-o la 5 km.Am platit o multime de euro.Fratilor nu se merita sa mergeti in Bulgaria,sint pusi numai pe jupuit ,in special pe romani.In fiecare iarna se intimpla aceeasi procedura,de-zapezirea de romani cu utileje romanesti ca sa ne ajutam con-cetatenii.Romanii chiar nu s-au lecuit de acesti vecini,care sinr rasisti si nu le place ca noi sintemRomani?avem o tara minunata,chiar o cunoaste-ti asa de bine de va duceti la Bulgari?Eu cred ca din snobism,ori nu stiu ce-i asteapta.,or nu le vine sa creada ce se spune de alti turisti patiti.Convingeti-va fratilor pe pielea voastra.Sa auzim numai de bine.