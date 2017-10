CLIPE DE COŞMAR PENTRU O MAMĂ DIN CONSTANŢA / Fiul său a fost furat şi scos din ţară, chiar de concubinul ei

CLIPE DE COȘMAR PENTRU O MAMĂ DIN CONSTANȚA / Fiul său a fost furat și scos din țară, chiar de concubinul ei

O femeie din Constanța trăiește un adevărat coșmar de aproape o lună. Fiul său de opt ani a fost furat și scos din țară chiar de concubinul ei.Cei doi se află în proces de custodie, iar copilul a fost luat de la școală. Potrivit Antena1, femeie are informații ca cel mic a fost scos din țară pe la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu pe data de 25 iunie. Ramona Păun a declarat că tatăl copilului a trecut granița pe jos, iar cel mic a fost ascuns într-o mașină de 3,5 tone. De asemenea, femeia a precizat ca fiul ei s-ar afla in prezent in vestul Turciei, in Edremit, împreună cu ceilalți copii ai bărbatului. Constănțeanca spune că a depus plângeri la Garda de Coastă în speranța că oamenii legii o vor ajuta să își recupereze copilul."Au fost două plângeri, una la sfârșitul lunii iunie și o alta la începutul lunii iulie. Sesizările sunt înregistrate la nivelul Gărzii de Coastă, iar în termenul legal persoana în cauză va primi un răspuns", a declarat ag.șef adj. Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța.