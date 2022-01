CLINICĂ ESTETICĂ, LUATĂ CU ASALT DE POLIŢIŞTI! Ce au descoperit oamenii legii

O femeie în vârstă de 43 de ani a fost reţinută pentru că efectua, alături de fiica sa, activităţi de estetică medicală, prin folosirea unor substanţe specifice, fără a deţine atestate de studii care să le confere competenţă şi fără a declara veniturile obţinute în urma acestor activităţi.



"Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat, marţi, patru percheziţii la adresele a două persoane, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi", informează un comunicat al Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ Ilfov) transmis AGERPRES.



Una dintre percheziţii a fost efectuată în Ilfov şi trei în Bucureşti, iar în urma acestora poliţiştii de la economic au descoperit şi indisponibilizat cinci aparate electronice care ar fi fost folosite în activităţile de estetică medicală.



"În perioada iulie 2018 - ianuarie 2022, două femei - mamă şi fiică, în vârstă de 43 şi respectiv 24 de ani, ar fi efectuat anumite activităţi de estetică medicală, prin folosirea unor substanţe specifice, fără a deţine atestate de studii care să le confere o astfel de competenţă şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute în urma activităţilor prestate", arată sursa citată.



În urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus măsura reţinerii faţă de femeia în vârstă de 43 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor investigate, urmând ca aceasta să fie prezentată procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.