Claxoane în intersecții. Se implică cineva să schimbe semaforizarea?

Probleme asemănătoare sunt semnalate și în intersecțiile dintre străzile Poporului și Baba Novac – unde faptul că traficul se desfășoară pe câte o singură bandă pe sens îngreunează și mai mult circulația! – sau dintre străzile Ferdinand și 1 Decembrie 1918 (zona Spitalului de Boli Infecțioase).



Poliția Rutieră: „Analizăm situația”





Referitor la cele semnalate, reprezentanții IPJ Constanța au precizat pentru „Cuget Liber”: „Sistematizarea rutieră în municipiul Constanța este efectuată de către administratorul drumului public, cu avizul Poliției Rutiere. Cu privire la cele semnalate, polițiștii rutieri vor analiza situația prezentată, urmând a solicita, prin adresă, Administratorului Drumului să identifice o soluție optimă, astfel încât să se elimine punctul de conflict, în cazul în care se constată că acesta există”.





Traficul din municipiul Constanța este aglomerat, la aproape orice oră din zi. Ba mai mult, în ultimii ani, în urma măririi parcului auto, deja nu mai contează dacă este vară – și, în consecință, litoralul și reședința de județ sunt luate cu asalt de turiști! – sau iarnă. Prin urmare, mulți participanți la trafic, mai multe probleme! O nemulțumire a șoferilor, care a fost semnalată cotidianului „Cuget Liber” vizează sistematizarea rutieră din intersecțiile semaforizate din municipiul Constanța. Mai exact, în numeroase intersecții, semaforul se face „verde” pentru autoturismele care rulează în ambele sensuri, pentru înainte și la stânga. Prilej pentru blocaje și nervi, reclamă șoferii. „Problema la acest tip de semaforizare este faptul că, la un moment dat, un șofer vrea să vireze la stânga. Dar nu poate, pentru că trebuie să acorde prioritate pentru tot ce vine din sensul opus. În consecință, blochează intersecția, în spatele lui se formează coloană, nemulțumiri, claxoane. Ba mai mult, este risc de accidente. Astfel de incidente au loc destul de frecvent în intersecția din zona Far, dintre străzile Caraiman și 1 Mai, exact din acest motiv: pentru că sunt șoferi care se satură să tot aștepte, să dea prioritate, și «forțează». Ar trebui modificată semaforizarea, astfel încât să se permită circulația pe un singur sens, pe rând. Mai bine stăm 30 de secunde în plus la semafor, dar se reduce riscul de accidente”, ne-a semnalat Iulian M., constănțean care domiciliază în zona Far din municipiul Constanța.