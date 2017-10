Claudiu Săftoiu, fostul director SIE, a intrat cu maşina în stâlp

Claudiu Săftoiu, fostul director SIE, a intrat cu mașina în stâlp

Ştire online publicată Joi, 18 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) și fost consilier prezidențial, Claudiu Săftoiu, a fost amendat ieri cu 6 puncte, adică 234 de lei, de către agenții de circulație din București, după ce a lovit un stâlp cu mașina în care se afla, au declarat pentru NewsIn surse din cadrul Poliției Capitalei. Accidentul a avut loc în jurul orei 12.00, în zona Pieței Unirii, la intersecția dintre strada Dumitru Gonovici și Calea Călărașilor din Sectorul 3. Claudiu Săftoiu se afla la volanul unui autoturism Mitsubishi și a lovit un stâlp de susținere a cablurilor electrice. Contactat telefonic, el a declarat că accidentul a fost o eroare a sa în trafic. „M-am asigurat în stânga și în dreapta și am pornit. Nu am apreciat corect distanța și am acroșat stâlpul. Cred că aveam o viteză de 20 de kilometri pe oră."