Claudiu Palaz, vicepreşedintele CJC, trimis în judecată

O VESTE BUNA

Cine urmareste cu oarecare atentie modul in care se comporta unii politicianisti , a observat ca toti cei care au bube in cap si pe sezut , sunt cei mai agresivi , mai vocali , si care ne dau in permanenta lectii de civism , de patriotism si mai ales de cinste . Cazul lui Palaz semnalat in articol , credem ca este doar inceputul . Multe vor mai iesi la iveala . Avand in vedere ca este unul din fruntasii PMP , partid din care fac parte numai oameni " noi " adica nepatati , se va vedea pana la urma ca nepatatul Palaz este colorat ca un caine dalmatian .Asteptam cu nerabdare o dovada ca acest domn inca mai are o urma de bun simt si va parasi PMP , sau ca membrii organizatiei il vor elibera din functia de presedinte inainte de a alegeri si de a fi condamnat . Slaba speranta . Palaz face parte din categoria " Oprea " .