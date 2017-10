Clădirea Judecătoriei Medgidia, nefuncţională pentru că nu are… mobilier!

Clădirea Judecătoriei Medgidia, nefuncțională pentru că nu are… mobilier!

După aproape doi ani de când au început, lucrările de renovare a clădirii Judecătoriei Medgidia sunt aproape gata. Cum nu puteau fi toate bune și frumoase până la capăt, deși constructorii spun că imobilul ar putea fi dat în folosință chiar la sfârșitul acestei luni, este puțin probabil să se respecte termenul respectiv. Iar asta din cauză că nu există mobilierul necesar atât pentru sălile de judecată, cât și pentru mare parte din birourile în care trebuie să-și desfășoare activitatea judecătorii și grefierii de la instanța respectivă. Modificările aduse construcției sunt importante, imobilul principal fiind practic reconstruit, consolidat și extins cu o mansardă, pentru că vechea clădire prezenta risc seismic foarte ridicat. De asemenea, au mai fost construite, după cum ne-a declarat președintele Tribunalului Constanța, judecător Vasile Cosac-Cărbune, două corpuri de clădiri, unul în care vor fi amplasate arhivele, iar celălalt pentru cazarea deținuților care sunt aduși la instanța de judecată. Cum finanțările ori achizițiile sunt coordonate de Ministerul Justiției, problema banilor pentru cumpărarea mobilierului necesar constituie o adevărată problemă pentru conducerea Tribunalului Constanța.Magistratul Cosac-Cărbune spune că mobilierul este foarte vechi și nici măcar recondiționat nu mai poate fi, pentru că, în anii trecuți, Judecătoria Medgidia a primit în mod constant scaune ori birouri deja scoase din uz de la alte instanțe. În prezent, conducerea Tribunalului trebuie să facă rost de bani pentru mobilarea celor două săli de judecată și a birourilor de la etajele unu și doi. „Pentru dotarea sălilor de judecată, am calculat că am avea nevoie de 71.000 de lei și am cerut Ministerului Justiției acordarea acestei sume, însă nu am primit încă vreun răspuns. Am comunicat ministerului că, în cazul în care nu primim banii cât mai repede, va trebui prelungit contractul de închiriere a clădirii în care activează Judecătoria Medgidia din iulie 2010”, ne-a declarat magistratul Vasile Cosac-Cărbune. Prin urmare, din toată clădirea Judecătoriei de la Medgidia, doar mansarda va fi mobilată, pentru că banii au fost alocați încă de la început, fiind cuprinși în devizul de cheltuieli pentru extinderea imobilului. Restul banilor, în cel mai fericit caz, vor ajunge la Constanța după rectificarea bugetară.