Circula sub influenţa alcoolului, fără permis şi cu o maşină furată

Circula sub influența alcoolului, fără permis și cu o mașină furată

Polițiștii de la Rutieră au întocmit dosar penal unui tânăr care a fost prins în timp ce conducea, sub influența băuturilor alcoolice, o mașină furată cu numere de înmatriculare false și fără să aibă permis de conducere. În cursul zilei de 15 februarie, Marius Peicu, de 30 de ani, se deplasa la volanul unui autoturism Dacia 1310, de culoare roșie, spre localitatea Negru Vodă. La un moment dat, el a fost oprit de oamenii legii, care i-au cerut documentele la control. În urma verificărilor, s-a constatat că tânărul nu avea permis de conducere și nici actele mașinii. Totodată, polițiștii au depistat că el se afla sub influența băuturilor alcoolice, având 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii au extins cercetările și au descoperit că mașina cu care se plimba Peicu era, de fapt, proprietatea lui Nicolae Blebea, din Constanța, și fusese furată în luna mai a anului trecut. Mai mult, autoturismul avea montate plăcuțe de înmatriculare cu numărul CT 07 DAS, care fuseseră sustrase de la un Oltcit, în luna iunie a anului trecut. Luat la întrebări de anchetatori, tânărul a spus că împrumutase mașina de la un prieten care este plecat de mai mult timp în Italia, însă nu a știut să dea mai multe relații despre persoana în cauză. Marius Peicu s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat, conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice pe drumurile publice, precum și conducerea unui autoturism fără numere de înmatriculare.