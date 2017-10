Cioacă va da statul în judecată pentru arestare abuzivă

Luni, 04 Februarie 2008

Florentin Sorescu, avocatul polițistului Cristian Cioacă, eliberat, sâmbătă, sub control judiciar de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție a organizat, duminică, la Pitești o conferință de presă, în care a precizat că este gata să dea statul în judecată. Florentin Sorescu s-a prezentat în fața jurnaliștilor singur, chiar dacă cu o zi înainte anunțase că va venit însoțit de clientul său. Apărătorul a motivat că Cioacă s-a simțit agasat de insistența ziariștilor, care sâmbătă seara, la Brașov, s-au urcat cu picioarele pe capota mașinii lui și nu l-au lăsat să plece. „Părea hăituit și a ales să stea liniștit câteva zile. Acum se află la Pitești împreună cu fiul său, pe care nu l-a văzut timp de nouă zile”, a povestit Sorescu. Avocatul a mai spus că în timpul arestului asupra clientului său nu s-au făcut presiuni. „A fost o chestiune mai mult psihologică, pentru că el era în arest și afară se vorbea de custodia copilului lui. A stat în cameră cu alți doi arestați preventiv, unul pentru viol, iar celălalt pentru tâlhărie. S-au purtat normal”, a precizat apărătorul lui Cioacă. Florentin Sorescu a mai spus că a căzut de comun acord cu polițistul să dea statul în judecată pentru ultima sa arestare sub acuzația de accesare neautorizată a unui sistem informatic, consi-derând că aceasta a fost abuzivă. „Vom da statul în judecată, iar după ce va fi declarat nevinovat și în dosarul pentru omor vom deschide o nouă acțiune. Nu am stabilit deocamdată ce daune să cerem” - a spus Sorescu.