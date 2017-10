Cine vrea să îi elimine pe instructorii auto independenţi

1

instructor auto

Pai sa-i elimine,decat sa faci scoala cu un instructor ca MIRON IONEL--(Scoala auto ROMIR-GIF din km 4-5),un jegos de om si caracter infect,un betiv ordinar,si in primul rand un curvar de meserie,care promite (elevelor)reusirea examenului in schimbul serviciilor sexuale,le face avansuri sexuale in timpul scolii de soferi( eu personal sint patita cu acest individ ),un libidinos de om care miroase a transpiratie aproape permanent....care vorbeste cu tot felul de curve la telefon in timpul orelor de conducere,in loc sa invete elevii sa conduca (ca doar din cauza asta facem scoala de soferi)../DECI ASEMENEA CARACTERE DE INSTRUCTORII TREBUIE ELIMINATI DIN ACEASTA MESERIE...