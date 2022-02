Cine va ține frâiele în ISU „Dobrogea” în 2022?

Anul 2021 a fost unul extrem de încărcat pentru salvatorii în roșu din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța. La ora bilanțului, pompierii și paramedicii au tras linie și au numărat intervenții, orele muncite și câți oameni au ajutat. Iar cifrele sunt considerabile! Astfel, potrivit datelor prezentate în cadrul bilanțului desfășurat vineri, 4 februarie, în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ, în prezența reprezentanților principalelor instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, pe parcursul anului trecut pompierii au primit 21.152 de apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență – cu 23% mai mult față de 2020, au participat la peste 23.600 de intervenții – față de cele 17.178 de intervenții din anul anterior și au ajutat peste 18.000 de adulți și 2.100 de copii. De asemenea, au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 94 de milioane de lei și 64 de animale.„În decursul anului anterior, pompierii militari au intervenit pentru stingerea și înlăturarea efectelor a 682 de incendii, printre principalele cauze ale acestora fiind instalațiile/aparatele electrice/sub tensiune – 165 de situații și fumatul – 108 situații. Echipajele ISU Constanța au intervenit la nu mai puțin de 1.308 accidente rutiere iar scafandrii din cadrul Centrului de Antrenament al Scafandrilor de Intervenții au avut 17 misiuni de căutare/salvare persoane în mediul acvatic. Anul 2021 reprezintă 67.815 ore de muncă pe timpul acțiunilor de intervenție cu scopul salvării/protejării de vieți și bunuri”, au transmis reprezentanții ISU „Dobrogea”.Pe parcursul anului trecut, la comanda ISU „Dobrogea” s-a aflat colonelul Cristian Mihail Amarandei, împuternicit pe funcția de inspector șef la începutul lunii februarie 2021, după ce o bună vreme a ținut frâiele ISU Botoșani. În vara trecută, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat un concurs pentru ocuparea funcției de inspector șef ISU „Dobrogea”, iar colonelul Amarandei își exprimase intenția de a participa. Într-un final, s-a retras însă din cursă, mai marii de la centru prelungindu-i împuternicirea.Vineri, 4 februarie, împuternicirea acestuia a expirat, îndeplinindu-se termenul legal de un an în care poate fi deținută o funcție prin această formă. În consecință, pentru perioada următoare, colonelul Amarandei va deține în continuare prima funcție din comanda inspectoratului constănțean, fiind desemnat pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspector șef I. Rămâne de văzut dacă Amarandei va mai rămâne la șefia ISU „Dobrogea” în următoarele luni, până la organizarea unui concurs, acesta afirmând pentru „Cuget Liber” că o hotărâre în acest sens urmează să fie luată în perioada următoare.„Doresc să mulțumesc autorităților pentru sprijinul acordat, populației pentru încrederea pe care o are în noi, dar și reprezentanților mass-media pentru că ne susțin în promovarea măsurilor și regulilor pe care cetățenii trebuie să le ia în anumite situații, precum și pentru promovarea campaniilor noastre de informare și conștientizare a populației. Mulțumesc tuturor colegilor care, într-un an foarte dificil din punct de vedere al numărului și complexității situațiilor de urgență produse, și-au îndeplinit, cu rezultate bune și foarte bune, atribuțiile și sarcinile repartizate, cu resursele avute la dispoziție”, a declarat inspectorul șef desemnat al ISU Constanța, col.dr.ing. Cristian Mihail Amarandei.La finalul activității de bilanț, maistrul militar principal Mihai Danciu, șeful garajului Detașamentul de Pompieri Palas-Constanța, a fost recompensat de inspectorul șef desemnat al ISU Constanța, col.dr ing. Cristian Mihail Amarandei, cu plachetă onorifică pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională din anul 2021. De asemenea, militarul a fost premiat cu cadouri simbolice din partea Asociației Internaționale a Polițiștilor Regiunea 3 Constanța, înmânate de col.(r) Daniel Ioan Ianțuc și vicepreședintele col. (r) Daniel Popescu.Florentina BOZÎNTAN