Cine tulbură apele în Poliţia Constanţa

Tov Basescu se razbuna acu cu varf si indesat pt jicnirea ce i-a fost adusa cand i s-a spus "Javra Ordinara" acu i trimite pe politisti la primarii sa-si strige acolo cat or pofti revendicarile.Gata s-a terminat s-a ales praful daca trece politia la mila primariilor e clar ca pe strada legea o vor face interlopii cu gastile lor.Daca pan acu totusi politia nationala mai facea ceva in sensul mentinerii ordinii in societate ce rahat a facut politia locala a primarului ca functioneaza de ani buni da nimeni nu le simte prezenta pe strada.Politistii locali sunt net inferiori la toate capitolele politistilor nationali in primul rand ca majoritatea politistilor nationali de ordine publika sunt angajati in baza unei atente selectii si a unui examen de admitere la o institutie consacrata cum ar fi Campina sau Slatina unde sunt scolarizati 1-2 ani pe cand politistii locali sunt luati de pe strada si fac un curs de o luna doua de zile pe la primaria si gata is politai.Multi dintre politistii locali is fostii Gardieni Publici in randurile carora au intrat cine a vrut si cine n-a vrut .Politisti locali au un salariu de mizerie minim pe economie ca atata suporta bugetu primariei asa ca va dati seama ce trebuie sa mai faca oamenii astia ca sa-si completeze veniturile.Iar acu sa aduci atatea mii de politisti nationali la salariu derizoriu cum e cel de politai local e clar ca se desfiinteaza insasi notiunea de politie pt ca oamenii astia nu vor accepta asa ceva si vor pleca lipsind astfel institutia politiei de oameni profesionisti experimentati in lupta cu infractorii .Acum dragi cetateni ati ramas la mila primarului sa va pazeasca de hoti de interlopi s-a ales prafu ce sa mai vb Tov Igas(bozgorul) a desfiintat politia la ordinul chiorului Au distrus invatamantul au distrus sanatatea si mai ramasese politia iata ca si-au vazut visul cu ochii DISTRUGEREA POLITIEI Se alege prafu de tara asta .Nu ne mai ramane decat sa plecam dracu unde vedem cu ochii