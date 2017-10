Cine trage sforile în "Afacerea Maxi-taxi"

După numeroasele mesaje sosite pe adresa ziarului „Cuget Liber“, în legătură cu neregulile constatate de cititori în privința firmelor care se ocupă cu transportul călătorilor în municipiul Constanța, a fost făcută o solicitare în scris Primăriei Constanța. În urma solicitării, am putut afla că Primăria Municipiului Constanța a eliberat avize de traseu pentru trei societăți de transport:SC GRUP MEDIA SUD CĂLĂTORI SA, SC DORADA TRANSPORTING SRL și SC SYBEL PRO INVEST SRLAceste nume sunt destul de sonore, întrucât se ocupă de ani buni cu transportul călătorilor în municipiu. Reprezentanții Primăriei Constanța au mai precizat că nu știu dacă societățile de transport deținătoare ale avizelor de traseu au subînchiriat altor societăți prestarea serviciului de transport persoane în regim de maxi-taxi.Legea nu obligă societățile de transport să nu subînchirieze altor firme dreptul de a transporta călători în municipiul Constanța. Nimeni nu le poate cere explicații pe această temă, nici măcar Primăria. Cele trei firme plătesc anual pentru acest aviz câte 236 de lei și apoi fiecare se descurcă așa cum poate. În lipsa unui răspuns concret din partea administrației locale, am încercat să aflăm direct de la sursă unde sunt problemele acestui „sistem” de transport pasageri. Administratorii firmelor SC DORADA SRL și SC SYBEL SRL au acceptat să vorbească despre acest subiect, însă reprezentanții SC GRUP MEDIA SUD CĂLĂTORI SA nu au putut fi contactați.„Microbuzele circulă mai mult goale“Ozghiur Iusein este administratorul SC SYBEL PRO INVEST SRL. Pe site-ul Ministerului de Finanțe, firma figurează în anul 2015 cu șapte angajați, zero profit și o cifră de afaceri netă de 88.948 lei. Societatea are și datorii în valoare de 193.540 lei, administratorul precizând faptul că a fost nevoit să cumpere două microbuze, întrucât cele existente sunt vechi și stau mult prin service-uri. Traseul pentru care a primit aviz firma este de aproximativ trei kilometri, între Palazu Mare și Constanța. Pe același traseu circulă și autobuzul 3 de la RATC.„Avem un traseu atât de mic, de trei kilometri, încât nu pot să iau în calcul așa ceva. Doar în caz de nevoie, dar foarte rar, apelez la o altă firmă printr-un contract de colaborare. În cele mai multe cazuri, merg cu mașinile la nici 40% din capacitate, microbuzele circulă mai mult goale. De asemenea, pe traseul meu circulă autobuzul 3 de la RATC, care preia aproape toți călătorii. Lumea nu are bani și preferă să meargă cu autobuzul, de multe ori pe gratis. Sunt alte trasee pe care se fac bani, dar nu este cazul meu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ozghiur Iusein. Întrebat de ce a nu a reușit să obțină un traseu mai profitabil, în condițiile în care plătește aceeași sumă pentru aviz, Ozghiur Iusein nu a dorit să comenteze.„Nu obligă nimeni călătorii să circule în picioare“SC DORADA TRANSPORTING SRL, o altă firmă avizată de Primăria Constanța, dispune de 20 de microbuze în municipiul Constanța. De asemenea, DORADA este singurul transportator din Dobrogea, potrivit administratorului Marius Gherasim, care folosește monitorizare video pe toate microbuzele. De asemenea, microbuzele 310, 312, căci despre ele este vorba, circulă la o frecvență de trei minute, încercând să evite o supraaglomerare a mijloacelor de transport, a mai explicat Marius Gherasim, care a ținut să excludă orice fel de suspiciune asupra subînchirierii altor firme a avizului primit.„Nu am subînchiriat niciodată și operez cu propriile mașini. Toată lumea bate monedă că se circulă în picioare. Pe acei călători nu-i obligă nimeni să circule în picioare și nimeni nu-i poate da jos. Dacă șoferul le transmite că nu pot urca, atunci se enervează. Piața oferă diferite mijloace de transport, dar este opțiunea călătorului să meargă cu un anumit microbuz. Noi avem o frecvență în grafic din trei în trei minute, mai mult de atât nu se poate. Trebuie să respectăm o anumită lege, există un anumit număr de mașini, nu se poate să facem totul după ureche”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Marius Gherasim.Această societate este singura dintre cele trei avizate de Primăria Constanța care a înregistrat profit și 0 pierderi. Profitul obținut este de 197.104 lei, având o cifră de afaceri de 1.627.981 lei, în anul 2014.Să fie Grup Media Sud?Nu putem să nu ne întrebăm ce se întâmplă la SC GRUP MEDIA SUD CĂLĂTORI SA. Deși au fost contactați în mai multe rânduri, reprezentanții firmei în cauză nu au răspuns pentru a oferi clarificări în privința activității pe care o desfășoară. De altfel, Grup Media Sud beneficiază de cele mai multe linii de transport, răspândite pe raza întregului municipiu Constanța și chiar în afara lui. Bizar este faptul că, pe site-ul Ministerului de Finanțe, această societate comercială figurează cu doar patru angajați în anul 2014, dar cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lei. KRMY WORLD SRL, ANESS BLACK SRL, Emilia Vărguță și Ana-Maria Crețu sunt acționarii SC GRUP MEDIA SUD CĂLĂTORI SA.v v vPrimăria Constanța vrea să modifice modul în care se desfășoară transportul călătorilor prin inițierea unui plan de mobilitate urbană. Adică realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială.„Trebuie să gândim un program coerent de transport. Sigur se vor face niște pași legat de transportul în municipiul Constanța, vă pot garanta acest lucru”, a precizat Liviu Pătrașcu, șeful Serviciului de Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța.